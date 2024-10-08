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15 سنة السجن لوافدين متهمين بـ177 عملية احتيال

10/8/2024 2:57:02 PM
(MENAFN- Al Watan) باشرت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع وافدين متورطين في تشكيل عصابي للاحتيال المالي، استهدف ضحايا داخل المملكة وخارجها.
وكشفت إجراءات التحقيق أن المتهمين قاما بتأسيس مراكز اتصال في عدة مناطق من المملكة، حيث استغلا هذه المراكز لتمرير مكالمات احتيالية بادعائهما أنهما ممثلان لجهات حكومية، وتمكن الجناة من تنفيذ (177) عملية احتيال مالي، موزعة على مناطق مختلفة في المملكة محققة مكاسب غير مشروعة تجاوزت 22 مليون ريال، وبتفتيش مقر إقامة المتهمين عثر على أجهزة لوحية وشرائح اتصال خارجية، بالإضافة إلى جهازين متطورين لتمرير المكالمات الاحتيالية وجهاز تحكم يدير العمليات بشكل كامل.
واتخذت النيابة العامة إجراءاتها في شأن تتبع المبالغ المالية محل الجريمة للحجز عليها تحفظيًا، وإعادتها إلى أصحابها، وبإيقاف المتهمين وإحالتهما إلى المحكمة المختصة وتقديم الأدلة على اتهامهما صدر بحقهما حكم يقضي بإدانتهما بما نسب إليهما، ومعاقبتهما بسجن كل واحد منهما مدة 15 سنة وغرامة مالية قدرها مليون ريال لأحدهما و500 ألف ريال للآخر، ومصادرة متحصلات الجريمة وإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما.

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