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تحويل الأردن إلى قائد إقليمي في مراكز البيانات (2-2)

10/8/2024 2:56:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. حمزه العكاليك د. حمزه العكاليك

عمان- مراكز البيانات باعتبارها منشآت عالية التقنية ضرورية لتخزين ومعالجة وتوزيع كميات هائلة من البيانات، وهذه المراكز تدعم كل شيء من الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي إلى التجارة الإلكترونية والألعاب عبر الإنترنت.
والأردن، بفضل موقعه الإستراتيجي وموارده الوفيرة من الطاقة وقوة العمل الماهرة لديه، يمتلك كل العناصر اللازمة لأن يصبح واحة رقمية في الشرق الأوسط. فمن خلال الاستثمار في بنية تحتية لمراكز البيانات، لا يكتفي الأردن بوضع نفسه كمحور إقليمي للتكنولوجيا، بل يسهم أيضًا في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وزيادة قدرته التنافسية على الصعيد العالمي.
بناءً على ذلك، ومن خلال الاستفادة من إنتاجه الفائض من الكهرباء، يقدم الأردن إمدادات كهربائية موثوقة وفعالة من حيث التكلفة لمراكز البيانات. إن التزام الحكومة بالطاقة المتجددة، جنبًا إلى جنب مع جعل أسعار الكهرباء أكثر تنافسية، يجعل من الأردن وجهة جذابة لمشغلي مراكز البيانات المهتمين بالبيئة والترابط الإقليمي. وهذا لا يقلل فقط من تكاليف التشغيل لمراكز البيانات، بل يتماشى أيضًا مع أهداف الأردن الأوسع للاستدامة.
كما أن الحكومة الأردنية تعمل بنشاط على وضع لوائح واضحة وفعالة، وتبسيط عملية الموافقة، وتهيئة مناخ أعمال نموذجي لهذا النوع من الصناعة؛ فلقد شرعت الحكومة الأردنية قوانين تزيد من ثقة المستثمرين بالبيئة التكنولوجية كقانون الأمن السيبراني وقانون الجرائم الإلكترونية. ويهدف هذا النهج إلى تعزيز الثقة لدى المستثمرين وتشجيعهم على اختيار الأردن كمركز لمراكز البيانات. فوجود بيئة تنظيمية داعمة أمر بالغ الأهمية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويعتبر الاستثمار في بنية تحتية قوية، بما في ذلك شبكات الكهرباء الموثوقة والاتصال بالإنترنت عالي السرعة، ضروريا لنجاح مراكز البيانات. ويعمل الأردن بنشاط على ترقية بنيته التحتية لتلبية احتياجات هذه الصناعة المتنامية. فمن خلال التعاون مع مزودي خدمات الاتصالات، تسعى الحكومة إلى تحسين الاتصال بالإنترنت وتقليل التأخير، فمثلا منحت الحكومه الأردنية رخصة الجيل الخامس للعديد من شركات الاتصالات الأردنية التي وفرتها بدورها للمواطنين، مما يضمن قدرة مراكز البيانات الأردنية على تقديم خدمات عالية الجودة للعملاء.
علاوة على ذلك، ولجذب المستثمرين الدوليين، يروج الأردن بنشاط لنفسه كمركز إقليمي لمراكز البيانات. تشارك الحكومة في مؤتمرات ومعارض صناعية، تسلط من خلالها الضوء على المزايا التنافسية للبلاد. مما يوفر منصة لعرض قدراته على جمهور أوسع.
ويلتزم الأردن بتعزيز بنيته التحتية للأمن السيبراني وتنفيذ قوانين حماية البيانات القوية. فمن خلال إعطاء الأولوية للأمن والخصوصية، يسعى الأردن لبناء الثقة بين المستثمرين والعملاء، مما يعزز سمعته كوجهة موثوقة لمراكز البيانات. لذا، يعتبر الأمن السيبراني وخصوصية البيانات من الاهتمامات الأساسية في صناعة مراكز البيانات. كذلك، يعد التعاون مع مزودي مراكز البيانات الدوليين خطوة إستراتيجية لاكتساب الخبرة وجذب الاستثمار الأجنبي. ويمكن لهذه الشراكات تعزيز نقل المعرفة وتحسين الممارسات المثلى وتسريع نمو صناعة مراكز البيانات في الأردن.
ويستثمر الأردن في برامج التعليم والتدريب لتطوير كفاءات مؤهلة في تشغيل وصيانة مراكز البيانات والأمن السيبراني. فمن خلال التعاون مع الجامعات والمعاهد الفنية، كما أن على الحكومة أن تضمن وجود إمدادات مستدامة من المواهب لدعم نمو الصناعة، وأن وجود قوة عاملة ماهرة يعد العمود الفقري لأي صناعة ناجحة.
بالإضافة إلى الخدمات التقليدية لمراكز البيانات، يتوجب على الأردن أن يستكشف أسواقًا متخصصة مثل مراكز البيانات المتخصصة في مجالات مثل الرعاية الصحية والمالية والألعاب. ويمكن لهذه الأسواق المتخصصة تقديم خدمات ذات قيمة مضافة أعلى وجذب أنواع محددة من العملاء. علاوة على ذلك، يجب أن يعزز الأردن الابتكار والبحث في تقنيات مراكز البيانات للبقاء في طليعة المنافسة والتكيف مع الاتجاهات الناشئة.
إن دعم البحث والتطوير في تقنيات مراكز البيانات يمكن أن يساعد الأردن في البقاء في مقدمة الاتجاهات الصناعية وجذب الشركات المبتكرة. وبالتالي، فإن تنفيذ تدابير للاحتفاظ بالمواهب الماهرة داخل الأردن، مثل الرواتب التنافسية، وفرص التطوير المهني، أمر ضروري لنجاح صناعة مراكز البيانات على المدى الطويل.
فمن خلال تنفيذ هذه الإستراتيجيات، يضع الأردن نفسه كقائد إقليمي في صناعة مراكز البيانات. ويمكن لقطاع مراكز البيانات المزدهر أن يعزز النمو الاقتصادي، ويخلق فرص عمل، ويعزز القدرة التنافسية الرقمية للأردن. ومع استمرار الطلب على البيانات في الازدياد، ستعزز استثمارات الأردن الإستراتيجية والتزامه باستدامة مكانته كوجهة مفضلة لمشغلي مراكز البيانات حول العالم.
ولضمان النجاح على المدى الطويل، يجب على الأردن الحفاظ على بيئة أعمال مواتية، والاستثمار في البنية التحتية، والترويج لقدراته كمركز لمراكز البيانات. كما أن معالجة التحديات مثل احتفاظ المواهب وتكاليف الطاقة والمخاوف البيئية أمر بالغ الأهمية. فمن خلال تنفيذ إستراتيجيته بنجاح في مراكز البيانات، يمكن للأردن تعزيز التنمية الاقتصادية، وتشجيع الابتكار، والمساهمة في التنمية المستدامة.

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