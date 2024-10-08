5.155 مليار دينار صادرات صناعة عمان خلال 9 أشهر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغت صادرات غرفة صناعة عمان، خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي 5.155 مليار دينار، مقارنة مع 5.198 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2023.
وحسب معطيات إحصائية حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، سجلت 7 قطاعات زيادة في صادراتها بنسبة تراوحت بين 3.8 بالمئة للصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية و23.5 بالمئة للصناعات الخشبية والأثاث.
بالمقابل، انخفضت صادرات القطاعات الصناعية الثلاثة الباقية بنسبة تراوحت بين 5.6 بالمئة لصناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، والإنشائية 22.4 بالمئة والصناعات التعدينية 28.1 بالمئة.
واستحوذت اربع دول عربية وأجنبية، على أكثر من نصف صادرات الغرفة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي وهي: الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، مسجلة ما قيمته 3.290 مليار دينار.
ووفقا للمعطيات الإحصائية ارتفعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، بنسبة 52.8 بالمئة، لتسجل نحو 1.309 مليار دينار، مقابل 856 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ما جعلها بمقدمة البلدان الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان.
وارتفعت صادرات الغرفة إلى العراق خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، بنسبة 11.7 بالمئة، لتبلغ ما قيمته نحو 703 ملايين دينار، مقابل 629 مليون دينار، خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2023.
بالمقابل، تراجعت صادرات صناعة عمان إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 4.2 بالمئة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، منخفضة إلى 590 مليون دينار مقابل 616 مليون دينار، للفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت صادرات الغرفة إلى الهند خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، تراجعا بنسبة 26 بالمئة، منخفضة لنحو 688 مليون دينار مقابل 930 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2023.
وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، جاءت الدول العربية بالمقدمة بقيمة 2.280 مليار دينار، فالدول الآسيوية غير العربية مليار دينار، والدول الإفريقية 25 مليون دينار، ولدول أميركا الشمالية نحو 1.336 مليار دينار.
وبلغت صادرات صناعة عمان، خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي لدول أميركا الجنوبية نحو 70 مليون دينار، ودول الاتحاد الأوروبي 262 مليون دينار، ودول أوروبية من غير بلدان الاتحاد 110 ملايين دينار، وبلدان أخرى بقيمة 71 مليون دينار.
وتوزعت صادرات الغرفة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 1.204 مليار دينار، والتعدينية 1.117 مليار دينار، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 809 ملايين دينار.
وحسب المعطيات الإحصائية، بلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية ما قيمته نحو 587 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 514 مليون دينار، والجلدية والمحيكات 394 مليون دينار.
وتوزعت باقي صادرات صناعة عمان خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي على قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاط بقيمة نحو 225 مليون دينار والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية نحو 204 ملايين دينار، والإنشائية 85 مليون دينار، والصناعات الخشبية والأثاث بقيمة 16 مليون دينار.
يذكر أن غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962 تضم في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، تشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال يصل لنحو 5 مليارات دينار.-(بترا)
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