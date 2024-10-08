5.155 مليار دينار صادرات صناعة عمان خلال 9 أشهر

MENAFN - Alghad Newspaper) بلغت صادرات غرفة صناعة عمان، خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي 5.155 مليار دينار، مقارنة مع 5.198 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2023.



وحسب معطيات إحصائية حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، سجلت 7 قطاعات زيادة في صادراتها بنسبة تراوحت بين 3.8 بالمئة للصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية و23.5 بالمئة للصناعات الخشبية والأثاث.



بالمقابل، انخفضت صادرات القطاعات الصناعية الثلاثة الباقية بنسبة تراوحت بين 5.6 بالمئة لصناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، والإنشائية 22.4 بالمئة والصناعات التعدينية 28.1 بالمئة.



واستحوذت اربع دول عربية وأجنبية، على أكثر من نصف صادرات الغرفة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي وهي: الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، مسجلة ما قيمته 3.290 مليار دينار.



ووفقا للمعطيات الإحصائية ارتفعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، بنسبة 52.8 بالمئة، لتسجل نحو 1.309 مليار دينار، مقابل 856 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ما جعلها بمقدمة البلدان الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان.



وارتفعت صادرات الغرفة إلى العراق خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، بنسبة 11.7 بالمئة، لتبلغ ما قيمته نحو 703 ملايين دينار، مقابل 629 مليون دينار، خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2023.



بالمقابل، تراجعت صادرات صناعة عمان إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 4.2 بالمئة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، منخفضة إلى 590 مليون دينار مقابل 616 مليون دينار، للفترة نفسها من العام الماضي.



وسجلت صادرات الغرفة إلى الهند خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، تراجعا بنسبة 26 بالمئة، منخفضة لنحو 688 مليون دينار مقابل 930 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2023.



وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، جاءت الدول العربية بالمقدمة بقيمة 2.280 مليار دينار، فالدول الآسيوية غير العربية مليار دينار، والدول الإفريقية 25 مليون دينار، ولدول أميركا الشمالية نحو 1.336 مليار دينار.

وبلغت صادرات صناعة عمان، خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي لدول أميركا الجنوبية نحو 70 مليون دينار، ودول الاتحاد الأوروبي 262 مليون دينار، ودول أوروبية من غير بلدان الاتحاد 110 ملايين دينار، وبلدان أخرى بقيمة 71 مليون دينار.



وتوزعت صادرات الغرفة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 1.204 مليار دينار، والتعدينية 1.117 مليار دينار، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 809 ملايين دينار.



وحسب المعطيات الإحصائية، بلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية ما قيمته نحو 587 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 514 مليون دينار، والجلدية والمحيكات 394 مليون دينار.



وتوزعت باقي صادرات صناعة عمان خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي على قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاط بقيمة نحو 225 مليون دينار والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية نحو 204 ملايين دينار، والإنشائية 85 مليون دينار، والصناعات الخشبية والأثاث بقيمة 16 مليون دينار.

يذكر أن غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962 تضم في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، تشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال يصل لنحو 5 مليارات دينار.-(بترا)