أسعار الخضار والفواكة اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2888 طنا، منها 1769طن خضار، و887 طن فواكه، و231 طنا من الورقيات.
وبحسب رصد وكالة الأنباء الأردنية (بترا) لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف 20 و40 قرشا، والبطاطا 50 و75 قرشا، والبندورة 8 و 20 قرشا، والجزر 50 و70 قرشا، والخيار 40 و55 قرشا، والزهرة 25 و60 قرشا، والليمون 30 و60 قرشا، والموز البلدي 50 و65 قرشا.
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