أسعار الخضار والفواكة اليوم



وبحسب رصد وكالة الأنباء الأردنية (بترا) لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف 20 و40 قرشا، والبطاطا 50 و75 قرشا، والبندورة 8 و 20 قرشا، والجزر 50 و70 قرشا، والخيار 40 و55 قرشا، والزهرة 25 و60 قرشا، والليمون 30 و60 قرشا، والموز البلدي 50 و65 قرشا.



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