انخفاض أسعار الذهب محليا

انخفاض أسعار الذهب محليا
التاريخ
10/8/2024 2:55:58 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انخفض سعر بيع
غرام الذهب "عيار 21" في السوق المحلية، الثلاثاء، إلى 53.30 دينار
لغايات الشراء من محال الصاغة، مقابل 51.50 دينار لجهة البيع.
وبلغ سعر بيع
الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محال الصاغة، 61.70 و47.50
دينار على التوالي.
MENAFN08102024000072011014ID1108759012
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.