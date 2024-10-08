الدولار يتمسك بأعلى مستوى في 7 أسابيع



وغير المتداولون بشكل جذري توقعاتهم بشأن مسار تيسير السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) هذا العام.



وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن الأسواق لم تعد تتوقع خفض أسعار الفائدة بشكل قاطع في نوفمبر وتضع احتمالا يبلغ 86 بالمئة لخفض بمقدار 25 نقطة أساس. ولا يتوقع المتداولون الإقدام على خفض بمقدار 50 نقطة أساس إلا بحلول ديسمبر، انخفاضا من أكثر من 70 نقطة أساس قبل أسبوع واحد فقط.



وقد أدى ذلك إلى بقاء الدولار في وضع قوي، وارتفاعه إلى أعلى مستوى في عدة أسابيع مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والين.



وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسية أخرى، 102.41 نفطة في أحدث التداولات، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى بلغه في سبعة أسابيع عند 102.69 نقطة الذي لامسه يوم الجمعة.



وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس ألبرتو موسالم إنه يؤيد المزيد من خفض أسعار الفائدة مع اكتساب الاقتصاد للقوة، لكنه أشار إلى أنه من المناسب للبنك المركزي الأمريكي أن يتوخى الحذر وألا يبالغ في تيسير السياسة النقدية.



وأضاف "من المرجح أن يكون من المناسب إجراء تخفيضات تدريجية أخرى في أسعار الفائدة بمرور الوقت".



وسيركز المستثمرون هذا الأسبوع على تقرير التضخم في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الخميس، فضلا عن محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي في سبتمبر أيلول المقرر صدوره غدا الأربعاء. ومن المقرر أيضاً أن تفتح الأسواق الصينية أبوابها بعد عطلة استمرت أسبوعا.



وارتفع اليوان في التداولات الخارجية قليلا إلى 7.0594 يوان مقابل الدولار في التعاملات المبكرة.



وبلغ اليورو 1.098175 دولار في التعاملات المبكرة، وهو ليس بعيدا عن أدنى مستوى له في سبعة أسابيع عند 1.09515 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 1.3095 دولار، وهو سعر قريب من أدنى مستوى له على مدى ثلاثة أسابيع عند 1.30595 دولار والذي سجله أمس الاثنين.



وارتفع الين قليلا إلى 147.795 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة بعد أن هبط أيضا إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع عند 149.10 للدولار أمس الاثنين مع تفكير المتداولين في مسار أسعار الفائدة الذي من المرجح أن يتخذه بنك اليابان (المركزي) في الأمد القريب.- وكالات