أسعار الذهب تتراجع مع تقليص توقعات خفض الفائدة الأميركية

وتم تداول السبائك بالقرب من 2643 دولاراً للأونصة، ولا تزال قريبة من أعلى مستوى قياسي بلغته عند 2685.58 دولار، الذي وصلت إليه أواخر الشهر الماضي.



عادت عائدات سندات الخزانة الأميركية الرئيسية إلى 4%، بعد أن قوضت أرقام الوظائف الأميركية يوم الجمعة فرص خفض أسعار الفائدة بشكل كبير من قبل الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر. تسعر أسواق المال الآن تخفيضاً بأقل من ربع نقطة مئوية الشهر المقبل.



غالباً ما يُنظر إلى أسعار الفائدة المنخفضة على أنها داعمة للذهب غير الحامل للفائدة. قد تقدم بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع المزيد من الأدلة على مسار أسعار الفائدة.



ومن المقرر أيضاً أن يلقي مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك ألبرتو موسالم، كلمات في فعاليات في وقت لاحق من يوم الإثنين.



ارتفاع بـ28% هذه السنة



ارتفعت أسعار الذهب بنحو 28% هذا العام، مسجلة سلسلة من أعلى مستوياتها على الإطلاق، مع المكاسب الأخيرة التي حصلت على دعم جراء التفاؤل بخفض أسعار الفائدة. كما تلقى المعدن دعماً من عمليات الشراء القوية من قبل البنوك المركزية، بالإضافة إلى الطلب على الملاذ الآمن وسط الصراعات المستمرة في أوكرانيا والشرق الأوسط.



وفي الوقت نفسه، خفض مديرو الأموال رهاناتهم الصعودية الصافية على الذهب إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اعتباراً من 1 أكتوبر، وفقاً لبيانات لجنة تداول السلع الآجلة يوم الجمعة.

وكتب أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في "ساكسو بنك" في مذكرة إن "أسواق الذهب والفضة شهدت عمليات بيع صافية، حيث حجز المتداولون الأرباح وسط ظهور آثار التعب على موجة صعود أسعار المعدنيين". وأضاف: "في الذهب، تجدر الإشارة إلى تقليص المراكز الطويلة والقصيرة، إذ خشي البائعون على المكشوف مؤخراً من ارتفاع الأسعار تأثراً بالوضع جيوسياسي، بينما استمرت المراكز الطويلة في جني الأرباح".



انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2642.88 دولار للأونصة عند الساعة 4:22 مساء بتوقيت نيويورك. واستقر مؤشر "بلومبرغ" للدولار في المعاملات الفورية، في حين ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات. وارتفع سعر البلاديوم، في حين انخفضت أسعار البلاتين والفضة، بحسب موقع بلومبرغ.

