استمرار التوترات الإقليمية يرفع أسعار برنت لأعلى مستوى



واصل المؤشر القياسي العالمي ارتفاعه بنسبة 3.7% يوم الإثنين بعد موجة صعود خلال الأسبوع الماضي مدفوعة بالتكهنات حول كيفية رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني يوم الثلاثاء. قال الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الجمعة، إنه لا يعرف متى سيأتي الرد الإسرائيلي، و"سأفكر في بدائل أخرى غير ضرب حقول النفط".



قالت ريبيكا بابين، كبيرة المتداولين في مجال الطاقة في مجموعة "سي آي بي سي برايفت ويلث غروب" (CIBC Private Wealth Group) إن "القلق يتزايد". وأضافت: "كلما طال انتظارنا، أعتقد أن الخوف يتراكم، كما هو الحال في الألعاب الأفعوانية، عندما تصعد إلى القمة فإنك تتوقع الهبوط".

كما ارتفع خام "غرب تكساس" الوسيط الأميركي بنسبة 3.7%، متجاوزاً 77 دولاراً للبرميل.

توتر مستمر



لا يزال التوتر يخيم على الشرق الأوسط، حيث أطلقت "حماس" وابلاً من الصواريخ باتجاه تل أبيب، وأرسلت إسرائيل قواتها إلى شمال غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع استمرار الهجمات الجوية والمناورات البرية التي تصفها بأنها "محدودة" في لبنان. عاد إنتاج النفط الإيراني إلى طاقته الكاملة تقريباً، وقد يكون عرضة للخطر مع تصاعد التوترات.



سجل خام "برنت" الأسبوع الماضي، أكبر مكسب أسبوعي له منذ يناير 2023، بسبب التوترات المتزايدة في منطقة تمثل حوالي ثلث المعروض العالمي من الخام.

ويمثل هذا الارتفاع انعكاساً صارخاً في الأسواق، بعد انخفاض الأسعار في الربع الثالث بسبب المخاوف بشأن توقعات العرض والطلب للعام المقبل. وكتب محللون من مجموعة "غولدمان ساكس"، من بينهم دان سترويفن، في مذكرة، أن "برنت" قد يرتفع إلى 90 دولاراً، إذا تعطلت إمدادات النفط الإيرانية.

وبشكل منفصل، استشهد المتداولون أيضاً بمذكرة من "غولدمان ساكس" تقدر أن المتداولين الذين يعتمدون على الخوارزميات والمعروفين باسم مستشاري تداول السلع الأساسية، قد يطلقون العنان لما يصل إلى 40 مليار دولار من عمليات الشراء في "برنت" و"غرب تكساس" الوسيط مجتمعين، إذا ارتفعت الأسعار بشكل كبير.

وقد جمعت هذه الصناديق، إلى جانب المضاربين الآخرين، موقفاً هبوطياً قياسياً قبل ظهور التوترات الأخيرة، وقد قاموا بسرعة بتفكيك هذه الرهانات على مدار الأسبوع الماضي.

إعادة تسعير توقعات خفض الفائدة



كما أعادت الأسواق العالمية تسعير توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بعد تقرير الوظائف الضخم يوم الجمعة. لم يعد المتداولون يرون خفضاً آخر بمقدار نصف نقطة هذا العام، وسط توقعات بأن الاقتصاد الأميركي سيستمر في النمو، وإعادة إشعال التضخم، مما يترك مجالاً ضئيلاً لخفض الفائدة.



كما أبقت احتمالات انقطاع الإمدادات بسبب إعصار "ميلتون" في خليج المكسيك المستثمرين في حالة تأهب. وأجلت شركة "شيفرون" العاملين من إحدى المنصات، وأوقفت الإنتاج يوم الإثنين.

تستمر أسواق الخيارات للنفط في الاحتفاظ بتحيزها نحو الدعوات الصعودية، والتي تعود بالفائدة على المشترين عندما ترتفع العقود الآجلة. وكان مقياس التقلبات الضمنية لخام "برنت" قريباً من أعلى مستوى في ما يقرب من عام، في حين أضاف مديرو الأموال المزيد من المراكز الطويلة الصافية للمؤشر العالمي.



سيعقد أكبر مخطط اقتصادي في الصين مؤتمراً صحفياً يوم الثلاثاء، لمناقشة حزمة من السياسات التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وفقاً لإشعار من الحكومة يوم الأحد. وتتزايد التوقعات بين المحللين بأن توسع بكين الإنفاق العام كجزء من حزمة التحفيز الخاصة بها.



وقال سكوت شيلتون، المتخصص في الطاقة في "تي سي آي سي إيه بي" (TC ICAP)، إن السوق "تعاني من نقص خطير في الراغبين بامتصاص المخاطر"، إذ مر معظم المتداولين بعام صعب، وهم غير راغبين في تحمل مخاطر التقلبات الهائلة في هذا الوقت القريب من نهاية العام"، بحسب موقع بلومبرغ.

