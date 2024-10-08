الحكومة: ارتفاع أسعار المحروقات عالميا

كما بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان 95) في الأسبوع الأول من شهر تشرين أول الحالي 728 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر أيلول الماضي والذي بلغ 708 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي %3.

وارتفع سعر الديزل من 599 دولار للطن الى 627 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 5%، وارتفع سعر الكاز من 649 دولار للطن الى 670 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 3 كما ارتفع سعر زيت الوقود من 419 دولار للطن الى 424 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 1%.



بالمقابل ارتفع معدل سعر الغاز البترولي المسال في شهر تشرين أول الحالي إلى 621 دولار للطن مقارنة مع معدلسعره في شهر أيلول الماضي والذي بلغ حوالي 598 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 4%.



من جهة أخرى، بلغ معدل سعر خام برنت في الأسبوع الأول من شهر تشرين أول الحالي حوالي 78 دولار للبرميل، في حين بلغ معدل سعره في شهر أيلول الماضي حوالي 74دولار وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 4%.