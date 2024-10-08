الحكومة: ارتفاع أسعار المحروقات عالميا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وزارة الطاقة إن معدل سعر البنزين (أوكتان (90) بلغ في الأسبوع الأول من شهر تشرين
أول الحالي 672 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر أيلول الماضي والذي بلغ 667 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت
حوالي 1% .
كما بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان 95) في
الأسبوع الأول من شهر تشرين أول الحالي 728 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر أيلول الماضي
والذي بلغ 708 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي %3.
وارتفع سعر
الديزل من 599 دولار للطن الى 627 دولار
وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 5%، وارتفع سعر الكاز من 649 دولار للطن الى 670 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 3 كما
ارتفع سعر زيت الوقود من 419 دولار للطن
الى 424 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 1%.
بالمقابل ارتفع معدل سعر الغاز البترولي المسال في
شهر تشرين أول الحالي إلى 621 دولار للطن مقارنة مع معدلسعره في شهر أيلول الماضي والذي بلغ حوالي 598
دولار وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 4%.
من جهة أخرى، بلغ معدل سعر خام برنت في الأسبوع الأول من
شهر تشرين أول الحالي حوالي 78 دولار للبرميل، في حين بلغ معدل سعره في شهر أيلول الماضي حوالي 74دولار وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 4%.
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