بورصة عمان تغلق على ارتفاع



وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.8 بقيمة إجمالية بلغت نحو 3 ملايين دينار نتيجة تنفيذ 2084 صفقة.



ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 20 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 30 شركة، واستقرت أسعار أسهم 32 شركة أخرى.