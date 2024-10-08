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صناعة الأردن والعمل الدولية توقعان مذكرة لدعم قطاع المحيكات

10/8/2024 2:55:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وقعت غرفة صناعة الأردن، مذكرة تفاهم مع برنامج "عمل أفضل - الأردن"، الذي يعتبر شراكة بين منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك وتحسين الأداء الاقتصادي للمؤسسات الصناعية في قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، وتحسين قدرتها التنافسية، وتطوير استراتيجيات القطاع.


ووقع الاتفاقية عن الغرفة المهندس إيهاب قادري عضو مجلس إدارة الغرفة وممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات بحضور رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان " المهندس فتحي الجغبير، وإسحاق عربيات مدير الغرفة وطارق أبو قاعود مدير برنامج عمل أفضل عن منظمة العمل الدولية، بحضور منسق مكتب منظمة العمل الدولية في الاردن السيدة آمال موافي.



‎حيث أكد الجغبير بأن التعاون بين الغرفة ومنظمة العمل الدولية قد أسفر عن نتائج إيجابية ملموسة في تعزيز التعاون المشترك وتحقيق تقدم ملحوظ في مختلف المجالات والقطاعات، وخاصة في قطاع المحيكات، مؤكداً على أن هذه الجهود المشتركة ساهمت وبشكل كبير في تحسين بيئة العمل في القطاع من جهة وزيادة انتاجيته وصادراته من جهة أخرى.



وأكد قادري أهمية المذكرة التي تأتي استكمالاً لسنوات من التعاون بين القطاع وبرنامج "عمل أفضل" الذي كان له دور كبير في زيادة معدلات امتثال مصانع المحيكات لجميع معايير العمل اللائق وخلق بيئة عمل جاذبة وآمنة للعاملين في القطاع، واوضح انه تماشياً مع توجهات رؤية التحديث الاقتصادي فإن المذكرة الجديدة تسعى إلى ترسيخ أسس نمو مستدام للقطاع من خلال تطوير عدد من فرص العمل بالقطاع وتطوير الكوادر الوطنية وتزويدها بالمهارات اللازمة لتلبية متطلبات السوق المحلية والعالمية. كما تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات، وخاصة إلى الأسواق الواعدة مثل السوق الأمريكي.



وبيّن قادري أن هذه المذكرة تتضمن نقاطًا جوهرية تهدف إلى ترسيخ منهجية واضحة لتعزيز الكفاءات الأردنية وتطوير القوى العاملة الوطنية في مختلف المستويات الإدارية. حيث تسهم بشكل فعال في رفع نسبة العمالة الأردنية في المناصب القيادية، وبالتالي تعزيز تنافسية القطاع ونموه المستدام على المدى الطويل.



من جانبها أعربت آمال عن تطلعها إلى تعزيز أواصر التعاون مع غرفة صناعة الأردن، مستشهدة بالخبرات والكفاءات الادارية والفنية لدى كادر الغرفة، والتي أثبتت تميزها في تحقيق نتائج ملموسة، مؤكدةً حرص منظمة العمل الدولية على استمرار دعمها وتعاونها لغرفة صناعة الأردن باعتبارها شريكاً أساسياً للمنظمة ولاعباً أساسياً في سوق العمل الأردني.





وأشار أبو قاعود، إلى أهمية التعاون الدائم والمستمر بين برنامج "عمل أفضل– الأردن "وغرفة صناعة الأردن والدور الكبير الذي تلعبه الغرفة في الربط وتسهيل التواصل بين المشروع ومصانع قطاع المحيكات، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات بين منظمة العمل الدولية ومنشآت قطاع المحيكات، ودعم القطاع فيما يتعلق بالأمور الفنية والاستشارية التي يعنى بها البرنامج والتي من شأنها المساهمة تحسين إنتاجية القطاع وامتثاله لظروف العمل اللائق.

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