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البنك العربي الراعي الذهبي لماراثون عمان 2024 بنسخته الرابعة عشر

10/8/2024 2:55:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قدّم البنك العربي مؤخّراً رعايته الذهبية لفعاليات ماراثون عمّان الدولي بنسخته الرابعة عشر والذي أقيم بتنظيم من الجمعية الأردنيّة للماراثونات "رَن جوردان" خلال شهر تشرين الأول 2024، وذلك بهدف تشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة ولا سيما رياضة الجري.

وشهد ماراثون عمان الدولي تنافساً كبيراً بين المتسابقين ومشاركةً لأكثر من 5000 متسابق ومتسابقة من العدّائين المحترفين والهواة من مختلف الفئات العمرية، ضمن أجواء مليئة بالتنافس الإيجابي والحماس والنشاط. كما تم تخصيص يوم سباق خاص بالأطفال وذلك لتعزيز ممارسة النشاط البدني والتأكيد على أهميته منذ الصغر.

من جهتها عبّرت المدير العام للجمعية الأردنيّة للماراثونات الخيرية لينا الكرد عن شكرها وامتنانها للتعاون القائم بين البنك والجمعية على مدار السنين وإيمانه بجهود الجمعية وثقته بتنظيمها للماراثونات. وأضافت قائلة:“نعتز بتعاوننا مع البنك العربي ودعمه السنوي لماراثون عمّان منذ العام 2009 انطلاقاً من إيمانه بأهمية دعم أسلوب الحياة الصحية الأمر الذي يعكس التزامه المستمر بدعم المبادرات الرياضية والاجتماعية".

و يأتي دعم البنك العربي المتواصل للماراثون انطلاقاً من استراتيجية البنك لدعم الأنشطة والمبادرات الرياضية الوطنية الهادفة وذلك في إطار مسؤوليته المجتمعية ومساهماته التنموية، حيث يشكل ماراثون عمّان منصة فاعلة لرفع الوعي ما بين أفراد المجتمع حول أهمية ممارسة الرياضة واتباع نهج حياتي صحي بالإضافة إلى الدور السياحي والحضاري الذي يجسده مثل هذا الحدث الذي يقام سنوياً في قلب العاصمة عمّان.

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