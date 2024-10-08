فاين الصحية القابضة تواصل تقديم التبرعات دعماً للأهل في قطاع غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قدمت مجموعة فاين الصحية القابضة، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الصحة العامة ومنتجات الورق الصحي، الإغاثة للأهل في غزة من خلال التبرع بمنتجاتها الصحية المتنوعة لصالح المستشفى الميداني الأردني والمستشفى الميداني الكويتي في القطاع، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
وتأتي هذه المبادرة من مجموعة فاين للمساهمة في تأمين جزء من المنتجات اللازمة للقطاع الصحي في ظل المخاطر المتزايدة التي يواجهها القطاع، حيث تعد هذه المبادرة امتداداً لمبادرات سابقة مماثلة أطلقتها المجموعة لتقديم المساعدات النقدية والعينية، لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق.
وشدد رئيس مجلس إدارة مجموعة فاين الصحية القابضة، غسان نُقل على أهمية كل جهد إغاثي يخدم قطاع غزة باعتباره أقل ما يمكن تقديمه، وعلى أهمية التعاون مع منظمات المجتمع المدني الموثوقة لضمان وصول المساعدات>
وقال: "مع دخول الحرب على غزة عامها الثاني، يتزايد شعورنا بثقل المعاناة على الأهل هناك، ونحن نرى في دعمهم واجباً نابعاً من قيمنا الأساسية المتوارثة في مجموعة فاين، والتي تأسست على يد لاجئ فلسطيني عاش المشقات، ووضع ونحن من بعده، دعم فلسطين في قلب رسالة المجموعة."
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