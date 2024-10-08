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فاين الصحية القابضة تواصل تقديم التبرعات دعماً للأهل في قطاع غزة

10/8/2024 2:55:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قدمت مجموعة فاين الصحية القابضة، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الصحة العامة ومنتجات الورق الصحي، الإغاثة للأهل في غزة من خلال التبرع بمنتجاتها الصحية المتنوعة لصالح المستشفى الميداني الأردني والمستشفى الميداني الكويتي في القطاع، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.


وتأتي هذه المبادرة من مجموعة فاين للمساهمة في تأمين جزء من المنتجات اللازمة للقطاع الصحي في ظل المخاطر المتزايدة التي يواجهها القطاع، حيث تعد هذه المبادرة امتداداً لمبادرات سابقة مماثلة أطلقتها المجموعة لتقديم المساعدات النقدية والعينية، لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق.


وشدد رئيس مجلس إدارة مجموعة فاين الصحية القابضة، غسان نُقل على أهمية كل جهد إغاثي يخدم قطاع غزة باعتباره أقل ما يمكن تقديمه، وعلى أهمية التعاون مع منظمات المجتمع المدني الموثوقة لضمان وصول المساعدات>

وقال: "مع دخول الحرب على غزة عامها الثاني، يتزايد شعورنا بثقل المعاناة على الأهل هناك، ونحن نرى في دعمهم واجباً نابعاً من قيمنا الأساسية المتوارثة في مجموعة فاين، والتي تأسست على يد لاجئ فلسطيني عاش المشقات، ووضع ونحن من بعده، دعم فلسطين في قلب رسالة المجموعة."


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