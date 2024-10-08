البنك الأهلي الأردني يحقق شهادة الدرجة الثالثة لتصميم مراكز البيانات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن البنك الأهلي
الأردني حصول مركز البيانات في مقره الرئيسي
الجديد في عمّان على شهادة الدرجة الثالثة لتصميم مراكز البيانات (Tier III TCDD) من معهد أبتايم (Uptime Institute) الأمريكي، المتخصص في تقييم مراكز
البيانات العالمية وتصميمها.
وتعكس هذه الشهادة التزام البنك الأهلي
الأردني بتقديم أعلى معايير الموثوقية والتميز التشغيلي؛ إذ إنّها تضمن قدرة
المركز على استدامة العمليات الحيوية حتى أثناء الصيانة أو في حالات التعطّل غير
المتوقعة، مما يقلل مخاطر التوقف عن العمل، ويعزز من مرونة عمليات التشغيل في جميع
مرافق المقر الجديد. وتشير هذه الشهادة أيضًا إلى استعداد البنك التام لمواجهة
التحديات التشغيلية على اختلافها، وضمان تقديم خدمات موثوقة ومستمرة لعملائه،
وبالتالي تعزيز ثقتهم فيه.
وبهذه
المناسبة، علّق الدكتور أحمد الحسين، الرئيس التنفيذي والمدير العام للبنك الأهلي
الأردني، قائلًا: "نحصد اليوم ثمرة الجدّ والاجتهاد، فمما لا شك فيه أنّ
تحقيق البنك الأهلي الأردني لهذه الشهادة
إنجازٌ نعتز به ويؤكّد التزامنا القوي بالتميز التشغيلي وموثوقية البنية التحتية
التكنولوجية لدينا".
وأضاف: "سنسعى في الأيام القادمة
إلى استكمال هذه الخطوة بالحصول على شهادتي التنفيذ والتشغيل الفعلي Constructed Facility والاستدامة
التشغيلية Operation
Sustainability، مما
يضمن اتساق الجودة في عملنا وخدماتنا، وسنواصل التقدم التكنولوجي في القطاع المالي
ودعمنا العمليات المصرفية الحيوية وفقًا لأعلى المعايير العالمية".
يشار إلى أن البنك الأهلي الأردني قد
نال مؤخرًا شهادة أفضل الأماكن للعمل لعام 2024، وجائزتيْ "أفضل استراتيجية
وإطار عمل للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في القطاع المصرفي في الأردن
لعام 2024" و"أفضل
بنك لخدمة العملاء في الأردن لعام 2024" ضمن الجوائز السنوية الرفيعة التي
تمنحها مجلة التمويل الدولية (International Finance Magazine) البريطانية الشهيرة.
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