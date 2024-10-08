البنك الأهلي الأردني يحقق شهادة الدرجة الثالثة لتصميم مراكز البيانات



وتعكس هذه الشهادة التزام البنك الأهلي الأردني بتقديم أعلى معايير الموثوقية والتميز التشغيلي؛ إذ إنّها تضمن قدرة المركز على استدامة العمليات الحيوية حتى أثناء الصيانة أو في حالات التعطّل غير المتوقعة، مما يقلل مخاطر التوقف عن العمل، ويعزز من مرونة عمليات التشغيل في جميع مرافق المقر الجديد. وتشير هذه الشهادة أيضًا إلى استعداد البنك التام لمواجهة التحديات التشغيلية على اختلافها، وضمان تقديم خدمات موثوقة ومستمرة لعملائه، وبالتالي تعزيز ثقتهم فيه.



وبهذه المناسبة، علّق الدكتور أحمد الحسين، الرئيس التنفيذي والمدير العام للبنك الأهلي الأردني، قائلًا: "نحصد اليوم ثمرة الجدّ والاجتهاد، فمما لا شك فيه أنّ تحقيق البنك الأهلي الأردني لهذه الشهادة إنجازٌ نعتز به ويؤكّد التزامنا القوي بالتميز التشغيلي وموثوقية البنية التحتية التكنولوجية لدينا".



وأضاف: "سنسعى في الأيام القادمة إلى استكمال هذه الخطوة بالحصول على شهادتي التنفيذ والتشغيل الفعلي Constructed Facility والاستدامة التشغيلية Operation Sustainability، مما يضمن اتساق الجودة في عملنا وخدماتنا، وسنواصل التقدم التكنولوجي في القطاع المالي ودعمنا العمليات المصرفية الحيوية وفقًا لأعلى المعايير العالمية".



يشار إلى أن البنك الأهلي الأردني قد نال مؤخرًا شهادة أفضل الأماكن للعمل لعام 2024، وجائزتيْ "أفضل استراتيجية وإطار عمل للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في القطاع المصرفي في الأردن لعام 2024" و"أفضل بنك لخدمة العملاء في الأردن لعام 2024" ضمن الجوائز السنوية الرفيعة التي تمنحها مجلة التمويل الدولية (International Finance Magazine) البريطانية الشهيرة.