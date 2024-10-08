الإعلان عن أنشاء صفحة خاصة بالذكاء الاصطناعي عبر الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد الرقمي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن انشاء صفحة خاصة بالذكاء الاصطناعي عبر موقعها الرسمي لعرض كل ما يتعلق بتقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال والتي تتضمن معلومات شاملة ومحورية حول تحديثات تكنولوجيا
الذكاء الاصطناعي، وتطورات المجال محليًا وإقليميًا وعالميًا، وتسليط الضوء على جهود الوزارة وفعالياتها في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى شروحات حول السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي (2020) إلى جانب رؤية وأهداف الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية (2023-2027). وتتضمن الصفحة تسليط الضوء أيضًا على قصص النجاح للأفراد والمؤسسات في الأردن، وعرض أهم المبادئ الاخلاقية للاستعمال الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي.
وتشمل الصفحة قاعدتي بيانات لكل من الخبراء والشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي كما ستشمل الصفحة مشاركة أهم الأخبار والتطورات حول مشروع تعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي (جايس) والذي يقام بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) بهدف تعزيز بناء المنظومة الداعمة للذكاء الاصطناعي وتعزيز استخدام التقنيات الناشئة والحديثة لتحسين الخدمات العامة في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وتسخيرها لتعزيز الاقتصاد الرقمي الأردني وبناء الشراكات بين القطاع العام والخاص والأكاديمي.
ويأتي إطلاق الصفحة الخاصة في الذكاء الاصطناعي في إطار اهتمام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في نشر الوعي في المجتمع الأردني حول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في الأردن وتعزيز الدور الفعال للذكاء الاصطناعي في القطاعات العامة والخاصة والأكاديمية وتشجيع الاستثمارات في هذا المجال.
حيث أكدت الوزارة على أن هذه الخطوة هي جزء من استراتيجية الوزارة لتعزيز دورها في تعزيز التواصل وتعميق التفاعل مع المجتمع التقني والعام والخاص والأكاديمي وريادي الأعمال وتحقيق أهدافها في جذب الاستثمارات الرقمية وتعزيز بيئة العمل الرقمية المبتكرة.
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