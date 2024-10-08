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الجولات التأهيلية لسباق الدرفت الثالث والأخير تنطلق غدا في البحر الميت

10/8/2024 2:55:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - تنطلق الخميس منافسات الجولات التأهلية لسباق الدرفت الثالث "تاندوم" والأخير من بطولة الأردن ، في حلبة البحر الميت، تحت الأضواء الكاشفة، فيما تقام الجولة النهائية الجمعة، ويشارك في السباق 25 متسابقا من الأردن وفلسطين وسوريا ومصر، وبدعم من شركة زين الأردن.
ويتيح السباق للجمهور فرصة الاستمتاع بالعروض التشويقية، التي يقدمها السائقون على مدار يومي السباق.
، حيث تتعالى أصوات المحركات في ظل منافسه قوية جدا ومصيرية بين المتسابقين لرفع رصيدهم من النقاط على سلم الترتيب العام لبطولة الأردن لسباقات الدرفت، وتحديد هوية الفائز في البطولة.
ووفقا للتعليمات التكميلية للسباق تقامالأربعاء عملية التدقيق الإداري وتوزيع أرقام التسابق، والفحص الفني للسيارات المشاركة في السباق، في مركز التدريب بنادي السيارات الملكي، واعلان قائمة المشاركين المصرح لهم بالإنطلاق، وتم تحديد الساعة الثامنة مساء من نفس اليوم كأخر موعد لادخال سيارات السباق إلى موقف الصيانة وتجهير مواقع الصيانة، ولن يسمح بدخول السيارات بعد الوقت المسموح به، ويعد مبيت السيارات في موقف الصيانة اختياريا.
وسيتم يوم الجمعة من الساعة 6 مساء إلى الساعة 7.30 التدريب على المسار بسيارة السباق (اختياري)، ومن ثم تنطلق عند الساعة 8 مساء الجولة النهائية للسباق، بمشاركة أفضل 24 أو 32 متسابقا.
المشاركون في السباق
عبد الله حمادة (بي أم دبليو ايه 92)، رأفت هارون (تويوتا جي تي 86)، أنس الحلو (بي ام دبليو ايه 36)، عمار الهباهبة (نيسان التيما(، فؤاد زاش (نيسان التيما(، معاذ طه (بي ام دبليو ايه 30)، عبد الله الصقور (بي ام دبليو ايه 30)، إبراهيم الباشا (بي ام دبليو ايه 46)، سهيل الأصبح (فلسطين)، (بي ام دبليو ايه 46)، مؤيد يوسف (تويوتا جي تي 86)، محمد كعوش (بي ام دبليو ايه 30)، طاهر الجعفري (بي ام دبليو ايه 30)، أحمد كريزان (سوريا) - (نيسان اس 13)، خليل أبو خورما (فلسطين) - (بي ام دبليو ايه 46)، أمير يامن (فلسطين)- (بي ام دبليو ايه 46)، عمرو حمشو (سوريا) - (نيسان اس 14)، محمد كريزان كريزان (سوريا) - (بي ام دبليو ايه 36)، محمد وجيه (مصر) - (بي أم دبليو ايه 90 )، رأفت الوزني (فلسطين) - (بي ام دبليو ايه 36)، باسل قلعي (سوريا) - (بي ام دبليو ايه 46)، علي المهدي (فلسطين) - (بي ام دبليو ايه 46)، نصر هنية (بي ام دبليو ايه 36)، كريم راشد (مصر) - (بي ام دبليو ايه 46)، ميرا ترزي (بي ام دبليو ايه 30)، ليث شربجي (بي ام دبليو ايه 36).

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