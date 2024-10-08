نيمار يشتري جزيرة.. تعرف على موقعها وسعرها

MENAFN - Alghad Newspaper)وكشفت شبكة (footboom1) أن الجزيرة التي تقع في أنغرا دوس ريس على المحيط الأطلنطي، سيقوم نيمار باستئجارها الأسبوع المقبل لفترة تجريبية.وأوضحت: "من المقرر أن يستأجر نيمار تلك الجزيرة الخاصة من 9 إلى 12 سبتمبر، لتجربتها في قضاء العطلات والإجازات الخاصة به".تقع جزيرة جاباو على ساحل المحيط الأطلنطي بجانب ولاية ريو دي جانيرو جنوبي البرازيل.وتبلغ مساحة تلك الجزيرة ما يقرب من 6 أفدنة، وتحتوي 4 قصور مشيدة وجاهزة للاستخدام، إضافة إلى 3 أكواخ.ووفقًا للشبكة فإن جميع مباني تلك الجزيرة مطلة تمامًا على المحيط.كما وردت أنباء عن اهتمام لاعبين آخرين لكرة القدم بشراء تلك الجزيرة، ولكن وفقًا للشبكة، فإن نيمار هو الأقرب لإتمام صفقة الشراء.

ويمكن الوصول إلى الجزيرة بالقارب أو المروحية فقط، ويبلغ متوسط سعر الليلة في الجزيرة ما بين 12000 و15000 ريال برازيلي، وقد يصل إلى 30000 ريال برازيلي خلال موسم الذروة.

يذكر أن نيمار مصاب حاليًا، ولم يخض أي مباراة له مع الهلال السعودي هذا الموسم، حيث انتقل إلى "الزعيم" في صيف 2023 قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة وصلت قيمتها إلى 90 مليون يورو.



ولم يخض نيمار سوى 5 مباريات فقط مع الهلال أمام الرياض وضمك والشباب في الدوري السعودي بالموسم الماضي بجانب لقاءي نافباخور الأوزبكي، ونساجي الإيراني، بدوري أبطال آسيا.



وتعرض نيمار للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة منتخب بلاده البرازيل أمام أوروغواي بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 والتي أقيمت يوم 18 أكتوبر 2023.



وسجل اللاعب البرازيلي هدفًا، وقدم 3 تمريرات حاسمة مع الهلال خلال المباريات الخمس التي خاضها.

