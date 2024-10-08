نيمار يشتري جزيرة.. تعرف على موقعها وسعرها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يفكر البرازيلي نيمار نجم نادي الهلال السعودي، في شراء جزيرة خاصة بقيمة ما يقرب من 10 ملايين دولار، في بلاده.
وكشفت شبكة (footboom1) أن الجزيرة التي تقع في أنغرا دوس ريس على المحيط الأطلنطي، سيقوم نيمار باستئجارها الأسبوع المقبل لفترة تجريبية.
وأوضحت: "من المقرر أن يستأجر نيمار تلك الجزيرة الخاصة من 9 إلى 12 سبتمبر، لتجربتها في قضاء العطلات والإجازات الخاصة به".
تقع جزيرة جاباو على ساحل المحيط الأطلنطي بجانب ولاية ريو دي جانيرو جنوبي البرازيل.
وتبلغ مساحة تلك الجزيرة ما يقرب من 6 أفدنة، وتحتوي 4 قصور مشيدة وجاهزة للاستخدام، إضافة إلى 3 أكواخ.
ووفقًا للشبكة فإن جميع مباني تلك الجزيرة مطلة تمامًا على المحيط.
كما وردت أنباء عن اهتمام لاعبين آخرين لكرة القدم بشراء تلك الجزيرة، ولكن وفقًا للشبكة، فإن نيمار هو الأقرب لإتمام صفقة الشراء.
ويمكن الوصول إلى الجزيرة بالقارب أو المروحية فقط، ويبلغ متوسط سعر الليلة في الجزيرة ما بين 12000 و15000 ريال برازيلي، وقد يصل إلى 30000 ريال برازيلي خلال موسم الذروة.
يذكر أن نيمار مصاب حاليًا، ولم يخض أي مباراة له مع الهلال السعودي هذا الموسم، حيث انتقل إلى "الزعيم" في صيف 2023 قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة وصلت قيمتها إلى 90 مليون يورو.
ولم يخض نيمار سوى 5 مباريات فقط مع الهلال أمام الرياض وضمك والشباب في الدوري السعودي بالموسم الماضي بجانب لقاءي نافباخور الأوزبكي، ونساجي الإيراني، بدوري أبطال آسيا.
وتعرض نيمار للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة منتخب بلاده البرازيل أمام أوروغواي بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 والتي أقيمت يوم 18 أكتوبر 2023.
وسجل اللاعب البرازيلي هدفًا، وقدم 3 تمريرات حاسمة مع الهلال خلال المباريات الخمس التي خاضها.
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