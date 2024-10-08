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ما هو الطبق السعودي المفضل لدى رونالدو؟ (فيديو)

10/8/2024 2:55:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، عن وجبته المفضلة في المملكة العربية السعودية.


وكان رونالدو رحل عن مانشستر يونايتد في يناير 2023 لينضم للنصر السعودي، ويعيش منذ ذلك الحين في المملكة.


وخلال حوار للنجم البرتغالي على قناته بمنصة "يوتيوب"، تم توجيه سؤال إلى رونالدو حول وجبته المفضلة في السعودية، ليجيب "الدون"، بأنها وجبة الـ"حميس".

الحميس هو طبق شعبي في كثير من البلدان العربية، وهو عبارة عن لحم ضأن أو عجل، أو لحم دجاج مطبوخ مع البصل والتوابل.


ويعيش رونالدو أوقاتًا طيبة مع النصر السعودي، بعد أن سجل الهدف رقم 905 في مسيرته الكروية، بعد تسجيل هدف لفريقه في شباك العروبة بدوري روشن.


ويتواجد كريستيانو رونالدو، حاليًّا مع المنتخب البرتغالي، الذي يستعد لمواجهة بولندا وأسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية.

ويلعب منتخب البرتغال أمام منتخب بولندا يوم 12 أكتوبر المقبل، ثم أمام أسكتلندا يوم 15 من الشهر ذاته في الجولتين الثالثة والرابعة من دوري الأمم.

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