ما هو الطبق السعودي المفضل لدى رونالدو؟ (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، عن وجبته المفضلة في المملكة العربية السعودية.
وكان رونالدو رحل عن مانشستر يونايتد في يناير 2023 لينضم للنصر السعودي، ويعيش منذ ذلك الحين في المملكة.
وخلال حوار للنجم البرتغالي على قناته بمنصة "يوتيوب"، تم توجيه سؤال إلى رونالدو حول وجبته المفضلة في السعودية، ليجيب "الدون"، بأنها وجبة الـ"حميس".
الحميس هو طبق شعبي في كثير من البلدان العربية، وهو عبارة عن لحم ضأن أو عجل، أو لحم دجاج مطبوخ مع البصل والتوابل.
ويعيش رونالدو أوقاتًا طيبة مع النصر السعودي، بعد أن سجل الهدف رقم 905 في مسيرته الكروية، بعد تسجيل هدف لفريقه في شباك العروبة بدوري روشن.
ويتواجد كريستيانو رونالدو، حاليًّا مع المنتخب البرتغالي، الذي يستعد لمواجهة بولندا وأسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية.
ويلعب منتخب البرتغال أمام منتخب بولندا يوم 12 أكتوبر المقبل، ثم أمام أسكتلندا يوم 15 من الشهر ذاته في الجولتين الثالثة والرابعة من دوري الأمم.
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