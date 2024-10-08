ليفاندوفسكي: رونالدو صنع التاريخ.. وما فعله سيظل خالداً

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وجه البولندي روبرت ليفاندوفسكي ، نجم برشلونة الإسباني، إشادة كبيرة للبرتغالي كريستيانو رونالدو ، قائد النصر السعودي، قبل اللقاء المرتقب الذي يجمع بين منتخبي بولندا والبرتغال بالعاصمة وارسو يوم السبت المقبل بدوري الأمم الأوروبية.
وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لوسائل الإعلام "رونالدو صنع التاريخ في كرة القدم ولا يمكن لأحد أن ينكر ذلك".
وأضاف "طوال مسيرتي حاولت الاقتراب منه والنظر إلى مكانته، لكنها لعبة جماعية والبرتغال لديها العديد من اللاعبين العظماء الآخرين.. لقد لعبت مع بعضهم في الماضي".
وتابع "ما حققه رونالدو في كرة القدم سيظل خالدًا عبر التاريخ وسيبقى نموذجاً يحتذي به الجميع".
وواصل نجم برشلونة "كريستيانو لا يزال لديه الدافع. على الرغم من أنه فاز بكل شيء، كما أنه اقترب من عامه الأربعين ، لكنه لا يزال لديه هذا الطموح. إنه يشعر بالتوتر والغضب، وهذا يظهر طموحه الكبير.. رونالدو اختار الطريق الصحيح في مسيرته الاحترافية".
وعن مواجهة منتخب بولندا ضد ضيفه البرتغال، تابع ليفاندوفسكي" يجب أن نكون في أفضل حالاتنا.. أود أن أرى أداءً مميزًا لمنتخب بلادي ونستطيع تحقيق الفوز".
وحقق منتخب بولندا فوزاً على حساب اسكتلندا بنتيجة 3-2 بدوري الأمم الأوروبية ثم خسر أمام كرواتيا بهدف دون رد.
وتغلب منتخب البرتغال على كرواتيا واسكتلندا بنفس النتيجة 2-1.
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