ليفاندوفسكي: رونالدو صنع التاريخ.. وما فعله سيظل خالداً



وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لوسائل الإعلام "رونالدو صنع التاريخ في ولا يمكن لأحد أن ينكر ذلك".



وأضاف "طوال مسيرتي حاولت الاقتراب منه والنظر إلى مكانته، لكنها لعبة جماعية والبرتغال لديها العديد من اللاعبين العظماء الآخرين.. لقد لعبت مع بعضهم في الماضي".

وتابع "ما حققه رونالدو في كرة القدم سيظل خالدًا عبر التاريخ وسيبقى نموذجاً يحتذي به الجميع".



وواصل نجم برشلونة "كريستيانو لا يزال لديه الدافع. على الرغم من أنه فاز بكل شيء، كما أنه اقترب من عامه الأربعين ، لكنه لا يزال لديه هذا الطموح. إنه يشعر بالتوتر والغضب، وهذا يظهر طموحه الكبير.. رونالدو اختار الطريق الصحيح في مسيرته الاحترافية".

وعن مواجهة منتخب بولندا ضد ضيفه البرتغال، تابع ليفاندوفسكي" يجب أن نكون في أفضل حالاتنا.. أود أن أرى أداءً مميزًا لمنتخب بلادي ونستطيع تحقيق الفوز".



وحقق منتخب بولندا فوزاً على حساب اسكتلندا بنتيجة 3-2 بدوري الأمم الأوروبية ثم خسر أمام كرواتيا بهدف دون رد.



وتغلب منتخب البرتغال على كرواتيا واسكتلندا بنفس النتيجة 2-1.