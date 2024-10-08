بعمر الـ40 عاما.. إنييستا يعلن اعتزاله كرة القدم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن أندريس إنييستا أسطورة برشلونة ومنتخب إسبانيا لكرة القدم الثلاثاء اعتزاله كرة القدم نهائيا بعمر 40 عاما بعد مسيرة حافلة في الملاعب مع ناديه والمنتخب الوطني.
وقال إنييستا خلال حدث أقيم في برشلونة بحضور الصحافيين: التواجد على أرضية الملعب انتهى. لكني لا أستطيع البقاء بعيدا عن كرة القدم، فهذه حياتي وستبقى كذلك. أستعد للحصول على شهادة في التدريب، وبالتالي هذه هي الحقبة التالية بالنسبة إلي.
وتابع: سأحاول العودة للقيام بعمل كبير، لكن هذه المرة لن يكون الأمر بالركض وراء الكرة، لكن من مكان آخر.
وأضاف متأثرا: لم أتصور أبدا أن يأتي هذا اليوم، لكن هذه الدموع التي ذرفناها هذه الأيام هي دموع الإثارة والفخر وليس الحزن. إنها دموع فتى من قرية صغيرة هي فوينتيالبيا (مسقط رأسه) كان يحلم بأن يصبح لاعب كرة قدم ونجح في ذلك بعد الكثير من الجهد والتضحيات، أنا فخور جدا بهذه الرحلة.
وضع إنييستا حدا لمسيرة حقق فيها جميع الألقاب الممكنة في ملاعب كرة القدم بعد أكثر من 16 عاما قضاها في صفوف برشلونة النادي الذي ترعرع في صفوفه وتدرج في فئاته العمرية، قبل أن يخوض 5 مواسم في صفوف فيسيل كوبي الياباني وموسما واحدا مع الإمارات الإماراتي.
وخاض أندريس بقميص "البلاوغرانا" 674 مباراة وفاز معه بـ32 لقبا، بينها دوري أبطال أوروبا 4 مرات والدوري الإسباني 9 مرات، وأثبت نفسه كلاعب رئيس في نجاح المنتخب الإسباني خلال الحقبة ذاتها من خلال التتويج بكأس أوروبا 2008 و2012 وكأس العالم 2010. دخل إنييستا، الكتالوني قلوب جميع الإسبان بشكل نهائي في إحدى ليالي يوليو 2010 في جوهانسبرغ عندما منح بلاده باكورة ألقابها في نهائيات كأس العالم من خلال لقطة باتت راسخة في الأذهان عندما سجل له هدف الفوز في الوقت الإضافي في مرمى هولندا.
وعندما سئل عن إمكانية أن يصبح مدربا بعد الاعتزال قال: نعم، فكرة التدريب تروق لي كثيرا. وبالطبع أود العودة إلى برشلونة في مرحلة ما، لأنه نادي حياتي. سيكون شرفا لي أن أدربه في أحد الأيام.
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