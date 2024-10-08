بعمر الـ40 عاما.. إنييستا يعلن اعتزاله كرة القدم

MENAFN - Alghad Newspaper)وقال إنييستا خلال حدث أقيم في برشلونة بحضور الصحافيين: التواجد على أرضية الملعب انتهى. لكني لا أستطيع البقاء بعيدا عن كرة القدم، فهذه حياتي وستبقى كذلك. أستعد للحصول على شهادة في التدريب، وبالتالي هذه هي الحقبة التالية بالنسبة إلي.وتابع: سأحاول العودة للقيام بعمل كبير، لكن هذه المرة لن يكون الأمر بالركض وراء الكرة، لكن من مكان آخر.

وأضاف متأثرا: لم أتصور أبدا أن يأتي هذا اليوم، لكن هذه الدموع التي ذرفناها هذه الأيام هي دموع الإثارة والفخر وليس الحزن. إنها دموع فتى من قرية صغيرة هي فوينتيالبيا (مسقط رأسه) كان يحلم بأن يصبح لاعب كرة قدم ونجح في ذلك بعد الكثير من الجهد والتضحيات، أنا فخور جدا بهذه الرحلة.



وضع إنييستا حدا لمسيرة حقق فيها جميع الألقاب الممكنة في ملاعب كرة القدم بعد أكثر من 16 عاما قضاها في صفوف برشلونة النادي الذي ترعرع في صفوفه وتدرج في فئاته العمرية، قبل أن يخوض 5 مواسم في صفوف فيسيل كوبي الياباني وموسما واحدا مع الإمارات الإماراتي.

وخاض أندريس بقميص "البلاوغرانا" 674 مباراة وفاز معه بـ32 لقبا، بينها دوري أبطال أوروبا 4 مرات والدوري الإسباني 9 مرات، وأثبت نفسه كلاعب رئيس في نجاح المنتخب الإسباني خلال الحقبة ذاتها من خلال التتويج بكأس أوروبا 2008 و2012 وكأس العالم 2010. دخل إنييستا، الكتالوني قلوب جميع الإسبان بشكل نهائي في إحدى ليالي يوليو 2010 في جوهانسبرغ عندما منح بلاده باكورة ألقابها في نهائيات كأس العالم من خلال لقطة باتت راسخة في الأذهان عندما سجل له هدف الفوز في الوقت الإضافي في مرمى هولندا.

وعندما سئل عن إمكانية أن يصبح مدربا بعد الاعتزال قال: نعم، فكرة التدريب تروق لي كثيرا. وبالطبع أود العودة إلى برشلونة في مرحلة ما، لأنه نادي حياتي. سيكون شرفا لي أن أدربه في أحد الأيام.