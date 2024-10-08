بمشاركة 4 فرق.. الرياض تستضيف السوبر الإيطالي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الرياضة السعودية، يوم الثلاثاء، استضافة منافسات كأس السوبر الإيطالية للمرة الخامسة، في العاصمة الرياض؛ خلال الفترة من الثاني وحتى السادس من يناير القادم.
وتشارك أربعة أندية في السوبر الإيطالي وهي إنتر بطل الدوري
وميلان وصيف البطل، بالإضافة إلى يوفنتوس بطل كأس إيطاليا ووصيفه أتالانتا.
وسبق للسعودية أن احتضنت الكأس السوبر الإيطالية أربع مرات منذ 2018، آخرها حين توج إنتر باللقب بفوزه 1-0 على نابولي بملعب "الأول بارك".
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