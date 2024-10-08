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بمشاركة 4 فرق.. الرياض تستضيف السوبر الإيطالي

10/8/2024 2:55:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الرياضة السعودية، يوم الثلاثاء، استضافة منافسات كأس السوبر الإيطالية للمرة الخامسة، في العاصمة الرياض؛ خلال الفترة من الثاني وحتى السادس من يناير القادم.
وتشارك أربعة أندية في السوبر الإيطالي وهي إنتر بطل الدوري وميلان وصيف البطل، بالإضافة إلى يوفنتوس بطل كأس إيطاليا ووصيفه أتالانتا.

وسبق للسعودية أن احتضنت الكأس السوبر الإيطالية أربع مرات منذ 2018، آخرها حين توج إنتر باللقب بفوزه 1-0 على نابولي بملعب "الأول بارك".

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