ليفربول يسعى لضم المصري مرموش بديلا لـمحمد صلاح

MENAFN - Alghad Newspaper)وسبق وأن ذكر صلاح أن الموسم الحالي قد يكون الأخير له بقميص ليفربول، مشيراً إلى النادي لم يتحدث معه في مسألة التجديد، إذ ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادٍ مجاناً في يناير القادم.وقال فلوريان بليتينبرغ، الصحافي بشبكة "سكاي سبورت"، على حسابه عبر منصة "إكس: عمر مرموش ضمن قائمة اهتمامات نادي ليفربول، الفريق الألماني يراقب وضعه عن كثب.

وأضاف: ويريد آينتراخت فرانكفورت تمديد عقده مبكرًا لمدة عام واحد حتى 2028 دون وضع أي شرط جزائي، الأولوية القصوى للنادي الألماني هي الاحتفاظ بلاعبه البالغ من العمر 25 عاماً في سوق الانتقالات الشتوية القادمة.

وسجل مرموش هدفين وصنع هدفاً مع فرانكفورت في التعادل مع بايرن ميونخ 3–3 يوم الأحد في الدوري الألماني، ليساهم في احتلال فريقه المركز الثالث في الترتيب بفارق نقطة عن الصدارة.

وساهم الجناح المصري، الذي عرف مسيرة متقلبة بانتقاله إلى أندية فولفسبورغ وشالكة وسان باولي قبل تألقه مع فرانكفورت، في 12 هدفاً بتسجيل 8 وصناعة 4، خلال 6 مباريات بالدوري هذا الموسم.

في المقابل، ساهم مواطنه صلاح، مع ليفربول بتسجيل هدف في جميع مباريات ليفربول بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، ما عدا مباراة نوتنغهام فورست التي خسرها فريقه الشهر الماضي ومباراة كريستال بالاس التي انتصر بها "الحمر" بهدف ديوغو جوتا.