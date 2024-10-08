التعمري يتدرب منفردا مع النشامى
التاريخ
10/8/2024 2:55:23 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كثف المنتخب الوطني تحضيراته الفنية والبدنية، استعدادا لمواجهة كوريا الجنوبية عند الخامسة مساء بعد غد الخميس، على ستاد عمان الدولي، ضمن الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.
وأجرى المنتخب مرانه مساء الثلاثاء، بقيادة المدرب جمال سلامي، على ملعب البترا في مدينة الحسين للشباب بحضور كافة اللاعبين، باستثناء موسى التعمري الذي تدرب منفردا رفقة الجهاز الطبي للنشامى.
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