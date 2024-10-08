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فوزان للبقعة وعمان FC في كرة الأولى

10/8/2024 2:55:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- قفز فريق البقعة لصدارة دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، عقب فوزه على فريق اليرموك بهدف من دون رد، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب جرش، ضمن منافسات الأسبوع الرابع.
البقعة رفع رصيده إلى 9 نقاط، وتجمد رصيد اليرموك عند 7 نقاط.
وتجاوز فريق عمان FC عقبة فريق الهاشمية بفوزه عليه بهدف وحيد وثمين، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الأمير محمد بالزرقاء.

وارتفع رصيد عمان FC الى النقطة السابعة، وبقى الهاشمية عند النقطة السادسة.
وسيطر التعادل السلبي على نتيجة لقاء فريق الجليل وجاره فريق الرمثا، والذي استضافه ملعب الأمير هاشم بالرمثا.

وأصبح رصيد الجليل 4 نقاط، واتحاد الرمثا نقطتين.

وتختتم مباريات الجولة الأربعاء، بلقاء العربي مع الكرمل عند الساعة الرابعة على ملعب الأمير هاشم، قبل أن يواجه سحاب نظيره أم القطين عند الساعة مساءً على ستاد الأمير محمد.

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