فوزان للبقعة وعمان FC في كرة الأولى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان-الغد- قفز فريق البقعة لصدارة دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، عقب فوزه على فريق اليرموك بهدف من دون رد، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب جرش، ضمن منافسات الأسبوع الرابع.
البقعة رفع رصيده إلى 9 نقاط، وتجمد رصيد اليرموك عند 7 نقاط.
وتجاوز فريق عمان FC عقبة فريق الهاشمية بفوزه عليه بهدف وحيد وثمين، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الأمير محمد بالزرقاء.
وارتفع رصيد عمان FC الى النقطة السابعة، وبقى الهاشمية عند النقطة السادسة.
وسيطر التعادل السلبي على نتيجة لقاء فريق الجليل وجاره فريق الرمثا، والذي استضافه ملعب الأمير هاشم بالرمثا.
وأصبح رصيد الجليل 4 نقاط، واتحاد الرمثا نقطتين.
وتختتم مباريات الجولة الأربعاء، بلقاء العربي مع الكرمل عند الساعة الرابعة على ملعب الأمير هاشم، قبل أن يواجه سحاب نظيره أم القطين عند الساعة مساءً على ستاد الأمير محمد.
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