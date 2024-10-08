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فيروس الخد المصفوع.. هذه أعراضه وطرق علاجه

10/8/2024 2:55:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يُعد فيروس الخد المصفوع، المعروف أيضًا باسم المرض الخامس أو متلازمة الخد المصفوع، عدوى فيروسية شائعة تصيب بشكل رئيسي الأطفال، لكن يمكن أن يصيب الكبار أيضًا، ويُعرف هذا الفيروس بهذا الاسم بسبب الطفح الجلدي المميز الذي يظهر على وجه المصاب.
وفي التقرير التالي، يستعرض موقع "الكونسلتو" كل ما يدور عن فيروس "الخد المصفوع"، وأعراضه وطرق علاجه، وفقًا لموقع "Cleveland Clinic".


أعراض فيروس الخد المصفوع
1- الطفح الجلدي على الخدين
 من أبرز علامات الإصابة بالفيروس هو ظهور طفح جلدي أحمر زاهٍ على الوجه، خاصة على الخدين، مما يعطي مظهرًا وكأن الشخص قد تم صفعه على وجهه.


2-طفح جلدي على الجسم
 بعد ظهور الطفح الجلدي على الوجه، قد ينتشر الطفح إلى أجزاء أخرى من الجسم مثل الذراعين، الساقين، والجذع، ويكون هذا الطفح عادةً أقل حدة من الطفح الذي يظهر على الوجه.

3- أعراض تشبه أعراض البرد
 قد يسبق الطفح الجلدي ظهور أعراض تشبه نزلات البرد، مثل الحمى الخفيفة، التهاب الحلق، الصداع، والشعور بالتعب.


4- ألم في المفاصل
 في بعض الحالات، خاصة لدى البالغين، قد يصاحب الفيروس ألم في المفاصل يستمر لعدة أيام أو حتى أسابيع.


5- الحكة
 قد يشعر البعض بحكة خفيفة في المناطق التي يظهر فيها الطفح الجلدي، على الرغم من أنها ليست من الأعراض الشائعة.


طرق علاج فيروس الخد المصفوع
1- العلاج الداعم
 لا يوجد علاج محدد لفيروس "الخد المصفوع"، حيث أنه فيروسي ويزول عادة من تلقاء نفسه، والعلاج يعتمد بشكل كبير على تخفيف الأعراض والراحة.


2- مسكنات الألم
 يمكن استخدام مسكنات الألم مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين لتخفيف الحمى والألم المصاحب للعدوى، وخاصة في حالة وجود ألم في المفاصل.

3- شرب السوائل
 من المهم الحفاظ على الترطيب الجيد للجسم من خلال شرب كميات كافية من السوائل، خاصة إذا كان هناك حمى.


4- تجنب الشمس
 من الأفضل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الطفح الجلدي.


5- الراحة
 الراحة الكافية تلعب دورًا هامًا في تسريع الشفاء، من المهم تجنب الأنشطة المجهدة حتى يشعر الشخص بالتحسن.

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