فيروس الخد المصفوع.. هذه أعراضه وطرق علاجه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يُعد فيروس الخد المصفوع، المعروف أيضًا باسم المرض الخامس أو متلازمة الخد المصفوع، عدوى فيروسية شائعة تصيب بشكل رئيسي الأطفال، لكن يمكن أن يصيب الكبار أيضًا، ويُعرف هذا الفيروس بهذا الاسم بسبب الطفح الجلدي المميز الذي يظهر على وجه المصاب.
وفي التقرير التالي، يستعرض موقع "الكونسلتو" كل ما يدور عن فيروس "الخد المصفوع"، وأعراضه وطرق علاجه، وفقًا لموقع "Cleveland Clinic".
أعراض فيروس الخد المصفوع
1- الطفح الجلدي على الخدين
من أبرز علامات الإصابة بالفيروس هو ظهور طفح جلدي أحمر زاهٍ على الوجه، خاصة على الخدين، مما يعطي مظهرًا وكأن الشخص قد تم صفعه على وجهه.
2-طفح جلدي على الجسم
بعد ظهور الطفح الجلدي على الوجه، قد ينتشر الطفح إلى أجزاء أخرى من الجسم مثل الذراعين، الساقين، والجذع، ويكون هذا الطفح عادةً أقل حدة من الطفح الذي يظهر على الوجه.
3- أعراض تشبه أعراض البرد
قد يسبق الطفح الجلدي ظهور أعراض تشبه نزلات البرد، مثل الحمى الخفيفة، التهاب الحلق، الصداع، والشعور بالتعب.
4- ألم في المفاصل
في بعض الحالات، خاصة لدى البالغين، قد يصاحب الفيروس ألم في المفاصل يستمر لعدة أيام أو حتى أسابيع.
5- الحكة
قد يشعر البعض بحكة خفيفة في المناطق التي يظهر فيها الطفح الجلدي، على الرغم من أنها ليست من الأعراض الشائعة.
طرق علاج فيروس الخد المصفوع
1- العلاج الداعم
لا يوجد علاج محدد لفيروس "الخد المصفوع"، حيث أنه فيروسي ويزول عادة من تلقاء نفسه، والعلاج يعتمد بشكل كبير على تخفيف الأعراض والراحة.
2- مسكنات الألم
يمكن استخدام مسكنات الألم مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين لتخفيف الحمى والألم المصاحب للعدوى، وخاصة في حالة وجود ألم في المفاصل.
3- شرب السوائل
من المهم الحفاظ على الترطيب الجيد للجسم من خلال شرب كميات كافية من السوائل، خاصة إذا كان هناك حمى.
4- تجنب الشمس
من الأفضل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الطفح الجلدي.
5- الراحة
الراحة الكافية تلعب دورًا هامًا في تسريع الشفاء، من المهم تجنب الأنشطة المجهدة حتى يشعر الشخص بالتحسن.
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