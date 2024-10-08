Wednesday, 09 October 2024 12:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسباب تستدعي طلب سيارة الإسعاف فورا

10/8/2024 2:55:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف أن جميع الأشخاص الذين أصيبوا باحتشاء عضلة القلب شعروا قبل بضعة أيام من حدوثها بأحاسيس غريبة ووعكة خفيفة.

ويقول: "وبعدها يشعرون في نفس الوقت بضيق التنفس وضغط في الصدر يزداد ويزداد، ويصعب عليهم الجلوس ويشعرون بنقص الأوكسجين ويتعرقون كثيرا".
ووفقا له، عند ظهور هذه الأعراض يجب خلال ساعتين أن يكون الشخص تحت إشراف الطبيب، لأنه خلال هذه الفترة يمكن إنقاذ حياة المصاب بوضع دعامات في الوعاء الدموي.


وينصح مياسنيكوف الشخص الذي يعاني من ألم في الصدر، بعدم تشخيص السبب بنفسه، لأن الطبيب المختص يمكنه فقط تحديد ما إذا كان السبب عصبيا أو قلبيا. وبصورة عامة يجب الاهتمام والعناية بالنفس لمنع تطور الحالة إلى احتشاء عضلة القلب. ومن أجل ذلك يجب الإقلاع عن التدخين وتخفيض الوزن ومستوى الكوليسترول، والقيام بنشاط بدني.

ومن المهم أن يعرف كل شخص عوامل الخطر لديه لأن احتشاء عضلة القلب لا يحدث فجأة من دون سبب. RT

MENAFN08102024000072011014ID1108758990

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث