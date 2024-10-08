أسباب تستدعي طلب سيارة الإسعاف فورا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف أن جميع الأشخاص الذين أصيبوا باحتشاء عضلة القلب شعروا قبل بضعة أيام من حدوثها بأحاسيس غريبة ووعكة خفيفة.
ويقول: "وبعدها يشعرون في نفس الوقت بضيق التنفس وضغط في الصدر يزداد ويزداد، ويصعب عليهم الجلوس ويشعرون بنقص الأوكسجين ويتعرقون كثيرا".
ووفقا له، عند ظهور هذه الأعراض يجب خلال ساعتين أن يكون الشخص تحت إشراف الطبيب، لأنه خلال هذه الفترة يمكن إنقاذ حياة المصاب بوضع دعامات في الوعاء الدموي.
وينصح مياسنيكوف الشخص الذي يعاني من ألم في الصدر، بعدم تشخيص السبب بنفسه، لأن الطبيب المختص يمكنه فقط تحديد ما إذا كان السبب عصبيا أو قلبيا. وبصورة عامة يجب الاهتمام والعناية بالنفس لمنع تطور الحالة إلى احتشاء عضلة القلب. ومن أجل ذلك يجب الإقلاع عن التدخين وتخفيض الوزن ومستوى الكوليسترول، والقيام بنشاط بدني.
ومن المهم أن يعرف كل شخص عوامل الخطر لديه لأن احتشاء عضلة القلب لا يحدث فجأة من دون سبب. RT
MENAFN08102024000072011014ID1108758990
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.