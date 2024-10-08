أسباب تستدعي طلب سيارة الإسعاف فورا

MENAFN - Alghad Newspaper)ويقول: "وبعدها يشعرون في نفس الوقت بضيق التنفس وضغط في الصدر يزداد ويزداد، ويصعب عليهم الجلوس ويشعرون بنقص الأوكسجين ويتعرقون كثيرا".ووفقا له، عند ظهور هذه الأعراض يجب خلال ساعتين أن يكون الشخص تحت إشراف الطبيب، لأنه خلال هذه الفترة يمكن إنقاذ حياة المصاب بوضع دعامات في الوعاء الدموي.



وينصح مياسنيكوف الشخص الذي يعاني من ألم في الصدر، بعدم السبب بنفسه، لأن الطبيب المختص يمكنه فقط تحديد ما إذا كان السبب عصبيا أو قلبيا. وبصورة عامة يجب الاهتمام والعناية بالنفس لمنع تطور الحالة إلى احتشاء عضلة القلب. ومن أجل ذلك يجب الإقلاع عن التدخين وتخفيض الوزن ومستوى الكوليسترول، والقيام بنشاط بدني.

ومن المهم أن يعرف كل شخص عوامل الخطر لديه لأن احتشاء عضلة القلب لا يحدث فجأة من دون سبب. RT