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لماذا ينبغي خلع الجوارب قبل النوم؟

10/8/2024 2:55:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تبدو فكرة ارتداء الجوارب في السرير بمثابة "وسيلة ذكية لإبقاء القدمين دافئتين خلال الأشهر الباردة"، ولكن الخبراء حذروا من خطورة ذلك على الصحة.
يحث الباحثون الناس على التوقف عن ارتداء الجوارب غير النظيفة في السرير، نظرا لمستويات البكتيريا "المقززة" التي تتواجد على الجوارب بعد ارتدائها طوال اليوم.


وتشير الأبحاث إلى أن "الجوارب تحتوي غالبا على البكتيريا نفسها الموجودة في الصراصير وفضلاتها البرازية".


وبهذا الصدد، أجرى موقع Mattress Next Day بحثا وذكر: "وجد تحليلنا أن البكتيريا نفسها، مثل Pseudomonas aeruginosa، وجدت على نصف الجوارب الرجالية والنسائية، بالإضافة إلى بساط الباب، ما يبرز أهمية تغيير الجوارب قبل الذهاب إلى السرير، لأنك لا تعرف البكتيريا التي قد تكون كامنة على جواربك بعد ارتدائها طوال اليوم".


وفي الوقت نفسه، أكد بعض الخبراء على أن ارتداء "الجوارب النظيفة أفضل"، مشددين على أهمية تجنب الجوارب المتسخة لأنها قد تنشر البكتيريا. RT

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