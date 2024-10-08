لماذا يعتبر الجوز البرازيلي مفيدا للأمعاء؟

MENAFN - Alghad Newspaper)وتشير مجلة Journal of Nutrition، إلى أن 46 امرأة يعانين من الوزن الزائد شاركن في هذه الدراسة. قسمت المتطوعات إلى مجموعتين. تتبع الباحثون خلال 8 أسابيع السعرات الحرارية التي تناولتها المشتركات في الدراسة من كلتا المجموعتين، ولكن نصفهن كن يتناولن حبتين من الجوز البرازيلي كل يوم.



ودرس الباحثون بعد انتهاء الدراسة كيف تغيرت صحة أمعاء المشاركات ومستوى الالتهابات في أجسامهن. وتبين أن وظيفة الحاجز المعوي تحسنت قليلا لدى النساء اللواتي تناولن الجوز البرازيلي.



وتجدر الإشارة إلى أن الحاجز المعوي مسؤول عن نفاذية الأمعاء (الانتقائية)، حيث يمنع وصول السموم والمستضدات الغذائية والكائنات الحية الدقيقة إلى مجرى الدم.



وأثبت الباحثون أيضا أن الجوز البرازيلي خفض مستوى الالتهابات في جسم المشاركات.



الجوز البرازيلي



ووفقا للباحثين، يعود هذا التأثير لعنصر السيلينيوم الموجود بنسبة جيدة في الجوز البرازيلي، الذي له خصائص مضادة للالتهابات ويحمي الخلايا من التلف ويبطئ تآكل الأنسجة.RT