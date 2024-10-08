تطوير ذراع اصطناعية لاستعادة حركة اليد بعد الإصابة بالسكتات الدماغية

MENAFN - Alghad Newspaper)وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للجامعة:"الخبراء في مركز CyberMed للخدمات الطبية التابع لجامعتنا، تمكنوا من تطوير ذراع اصطناعية تساعد المرضى على إجراء تمارين التأهيل لاستعادة حركات أيديهم بعد تعرضهم للسكتات الدماغية".



وأضاف البيان:"الذراع الاصطناعية تتألف من قسمين: قسم يحتوي على أجهزة قادرة على نسخ المعلومات حول حركة اليد السليمة للمريض، وقسم يستخدم لتحريك اليد المصابة ويكرر حركات اليد السليمة. هذه التقنية تساعد على استعادة الاتصالات العصبية مع القسم الذي يتلف في المخ بعد الإصابة بالسكتة الدماغية".





تبعا للبيان فإن الذراع الاصطناعية الجديدة لا يمكنها تكرار حركات يد المريض السليمة فحسب، بل تساعد المريض على إجراء بعض التمارين المنزلية الإضافية لليد المصابة، ما يسرّع عملية الشفاء لديه.



وحول الموضوع قال مدير مختبر CyberMed في الجامعة، دميتري جدانوف:" نحن نبحث حاليا عن شركاء لمواصلة تطوير المشروع واستخدام النظام في المؤسسات الطبية. ما زلنا في مراحل تطوير الذراع الاصطناعية حاليا، وأظهرت الاختبارات التي أجريناها على نموذج هذه الذراع صحة أفكارنا وفعالية التقنية الجديدة". RT