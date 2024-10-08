دراسة جديدة تحدث تحولا في العلاح المناعي للسرطان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يسعى علماء إلى ابتكار علاجات مناعية فعالية للسرطان تناسب حالة كل مريض، وهو ما قد يساعد في تشخيص أفضل للمرض، واكتشافه مبكرا.
وتقول صحيفة الغارديان البريطانية إن علاجات السرطان الجديدة المخصصة للمرضى قد تحدث تحولا في طريقة العلاج.
ويوفر
مشروع مانيفست، الذي يقوده معهد فرانسيس كريك البريطاني، طريقة جديدة
لمعرفة مدى نجاح علاجات السرطان المناعية، التي تعتمد على استخدام جهاز
المناعة لمكافحة المرض.
ويُنظر إلى العلاج المناعي على أنه شكل واعد
لعلاج السرطان لأنه يحفز الجهاز المناعي للمريض على قتل الأورام، بدلا من
الجراحة والعلاج الإشعاعي والكيماوي.
وشهد العالم طفرة في العلاج
المناعي، لكن الدراسات التي أجريت كانت محدودة، ولم تمكن العلماء من معرفة
المرضى المؤهلين. ويسعى العلماء في الدراسة الجديدة إلى استخدام المؤشرات
الحيوية للمرضى لمعرفة ذلك.
ويفترض أن يفحص الفريق عينات دم 3000
مريض يعانون من السرطان، لتحديد المؤشرات الحيوية التي قد تشير إلى إصابة
شخص بسرطان غير مكتشف، أو ما إذا كان المرض قد يعود.
وهذا الأمر يمكن أن يزيد من فعالية العلاجات، وفق الغارديان.
الطبيبة
سامرا توراغليك، قائدة المجموعة في معهد كريك، استشارية الأورام التي
تعالج مرضى الورم الميلانيني، منذ ما يقرب من 20 عاما، قالت: "كان الناس
يموتون من الورم الميلانيني المتقدم، في غضون 6 أشهر"، الآن يعيش أكثر من
نصف المصابين بالورم الذين يتلقون العلاج المناعي لمدة 10 سنوات على الأقل.
وتوضح أن المشكلة تكمن في أننا "لا نعرف من سيستفيد، ومن سيعاني من الآثار الجانبية".
ولم يتم اكتشاف علاجات مناعية حتى الآن، إلا لبعض أنواع السرطان.
وسيركز مشروع مانيفست على 4 أنواع من السرطان: الورم الميلانيني، وسرطان الكلى، وسرطان المثانة، وسرطان الثدي الثلاثي السلبي.
وتقول
الطبيبة: "ما نريد معرفته من المؤشرات الحيوية هو تحديد ما إذا كان العلاج
سينجح أم لا. نعتقد أنه لا يوجد مؤشر حيوي واحد سيعطينا الإجابة".
وقال
بيتر كايل، وزير العلوم والتكنولوجيا البريطاني: "هذه الابتكارات المذهلة
يمكن أن تغير الطريقة التي نعالج بها هذا المرض الرهيب".
وقال وزير
الصحة والرعاية الاجتماعية، ويس ستريتنغ: "بصفتي أحد الناجين من السرطان،
فأنا أعلم مدى أهمية التشخيص المبكر للسرطان وتقديم أحدث العلاجات".
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