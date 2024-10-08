افتتاح المعرض العربي للثلاثي عبيد والمالك والجالوس في جاليري بنك القاهرة عمان

MENAFN - Alghad Newspaper) يفتتح عند السادسة من مساء الثلاثاء المقبل 15 من الشهر الجاري في جاليري بنك القاهرة عمان المعرض الفني المشترك للفنانيين المصري وليد عبيد والقطري سلمان المالك والاردني محمد الجالوس, ويحمل المعرض عنوان "3 *1 بين الواقعية والتجريد تكامل" والمعرض يقام بالتعاون ما بين جاليري المرخية بقطر وجاليري بنك القاهرة عمان ويستمر المعرض حتى منتصف الشهر المقبل .



جاء في الكلمة المشتركة للفنانين كانت الطبيعة وما تزال , هي جوهر المعنى وخلاصه , ولانها مصدر المعرفة , والدافع للبحث عنها , بقي , وفيا" لها , رغم المسافة التي قد تبد ونائية , بانزياح , نحو تفاصيلها , لا هي بكليتها , جوهر ما اطلق عليه لاحقا" ( التجريد ) واستطيع القول , ان كاندينسكي , في محاولاته الاولى لرصد هذا البحث وتطبيقه على الشكل , كان يتكيء على غابة بلا ضفاف , غابة المرئي اللانهائية , وعليه فقد عبر الفيلسوف هيغل عن هذه الكينونة البصرية المستحدثة وقال قولته الشهيرة ( في الطبيعة اشكال تجريدية لا حصر لها , يعجز عن مضاهاتها اعتى المجردين ) .



فهذه التجربة الثلاثية والتي قد تبدو متناقضة , من حيث انتمائها لعالمين احدهما انعكاس ضمني للاخر , فهي في عمق البحث الشكلاني , اذا ما رصدنا روح التجريد واعدناه الى مرجعه الام , الطبيعة , فالاشكال المرئية بهيئتها , يمكننا الان تفصيلها وفكفكته الى اجزاء صغيرة , , يمكن ان نطلق عليها فنا" ( مجردا" ) رغم ابتعادها المؤقت , عن صيرويتها , شكلها المرئي الكلي , فالمجرد هنا , هو ذاته الطبيعي الواقعي , ولكن بعباءة الزاهد المختزل , المعبر ربما عن روح الشكل وضميره المستتر .



فقد يرسم العديد من الفنانين ذات الموديل , لكن النتائج تكون متباينة , لا نجدها فعلا في المشهد , والذي تم ابتكاره بأبجديات الواقع, لكن مضافا اليه لمسات واخراج , تخلق واقعا آخر من نتاج الهام الفنان , فالامر لا يتعلق فقط بالمرئي , ولكنه يتعلق في خلق واقع جديد غير الواقع المعاين , وتلك هي شخصية الفنان , وبصمته الخاصة , فثمة علاقة تبادلية تجعل التجريد بمفهوم ما , واقعي وتجعل الواقعي تجريديا" , وفي النهاية , اللوحة بأثرها في النفس لا بما تحتله من مساحة او مظهر.



وهي محاولة للتكامل وجسر المعنى , وتضييق الهوة اللفظية لا جوهرها , بين ( الواقعية والتجريد) عنوان هذا المعرض المتنقل , والذي سيحتضنه غاليري بنك القاهرة عمان في الاردن وغاليري المرخية في قطر , والذي سينتقل لاحقا" الى القاهرة , لتتواصل الرحلة , وتتكامل اهدافها , في فن عربي من الماء الى الماء , قد تتسع فيه العبارة , ليشمل تجارب اخرى , لها ذات البحث وربما ذات الشغف .



وفي كلمة جاليري المرخية " استذكر الجاليري التجربة بالاتي " مضت سنتان على رعاية جاليري المرخية للتجربة الأولى لثلاثة فنانين عرب في معرض بعنوان "أبعد من المسافة" الذي جال في ثلاث عواصم عالمية، وها هو المعرض يعود في نسخته لعام 2024 بعنوان "بين الواقعية والتجريد"، ليقف الجمهور أمام ثلاثة عوالم تشكيلية لثلاثة فنانين، وهم: القطري سلمان المالك، والأردني محمد الجالوس، والمصري وليد عبيد، بحسب الترتيب الأبجدي.



لكل من الفنانين المعروفين في المشهد التشكيلي العربي خصوصياتهم التي تجعل المشاهد يخوض رحلة بصرية متنوعة، ولكنهم في الوقت ذاته يشتركون في ملمح سرّي ألا وهو دافعيتهم الدائمة نحو تطوير اقتراحات فنية تجعلهم يولدون دائماً من جديد.



ثلاث جغرافيات فنية تلتقي وتفترق في نسغها التعبيري. فهذا هو سلمان المالك بألوانه التي أشرقت في مرحلة ما من حول مساحة سوداء مثلت العباءة التقليدية، ظل محافظاً على حضور هذا الطيف الإنساني حتى صار علامة له، ثم عاد في مرحلة لاحقة ليختبر لعبة الدرجات اللونية بين الأسود والأبيض، وليعود في مرحلة أخرى إلى توسيع فكرته الإنسانية لتخرج من محليتها إلى فكرة إنسانية مفتوحة.



ومحمد الجالوس الذي استبطن مساره التشكيلي مدناً وحارات لم يجد ما يمنعه من قراءة الوجوه بأنوفها التي تشبه مفاتيح جدران الروح، أي أن الوجوه هي تفاصيل مكان يتعرض للتجربة وعوامل الحت والتعرية، وهي الوجوه التي لا تفترق عن مكانها في عامل الثبات والحركة لأنها تحملها معها أينما حلت ورحلت.



ولدى وليد عبيد ما ينقل المشاهد من التأمل الذاتي إلى مسرح تجريبي بصري، حافل بالألوان وبالأفكار شبه المباشرة. وهذه لعبة فنية تستند إلى دهاء بحيث تجعل كل مشاهد شريكاً أصيلاً، كأن الكلمة على طرف لسانه واللوحة رآها في حلم يقظة.



غير أن عبيد يمنح مشاهديها هذه الفرصة ولا يعطي مفاتيحها ويدفع مشاهديها إلى العودة مرة أخرى ليروا شيئاً لم ينتبهوا في المرة الأولى.



نبدأ بعنوان هذا المعرض , ( بين الواقعية والتجريد / تكامل ) والذي اختاره الفنانون , ليعبر عن بحثهم , ويلقي الضوء , على اخر انشغالاتهم التشكيلية , هنا في عمان , ليشكل صلة الوصل الثانية في تجارب المعرض المتنقل .



وثمن جاليري بنك القاهرة عمان عن شراكته مع جاليري المرخية في قطر , وجاء في كلمته " نقدم كوكبة من الفنانين العرب (الأردن. قطر مصر) , تجارب حققت عبر العقود الماضية خصوصيتها في الشكل والخامة والمضمون , فسلمان المالك الذي حفر عبر تجاربه الجادة في اللون والشكل ، اسماً خاصاً به , جاء من اقصى الماء , وعبر عن كل هذا بخطوط غرفت من تراث العرب القديم , في هذه البقعة من العالم , منطلق الرسالة السماوية , رسالة الاسلام الخالدة , وعبر عن كل ذلك , بأشواقه وجموح فرشاته , مما أضاف للوحة القطرية , والمدرسة الخليجية بشكل عام , طعماً مميزاً وخاصاً" , وحلق في عالم مفتوح , باحثا" يمزج بين المجرد والواقعي , بتعبيرية حاذقة , وطعم مميز .



اما فناننا المصري , وليد عبيد , فهو سليل المدرسة المصرية في التصوير , وحامل ارثها العميق , الضاربة جذوره في اول النحت واول الابجديات , الفن المصري القديم , وما خلفته حضارة الفراعنة , بلغتها الخاصة , ومفرداتها التي كانت وما تزال , لغزا" بشريا" يستعصي على التفسير , بل ويتركنا في حالة من السؤال , منذ الاف السنين حتى الان .



يقدم وليد عبيد تجربته في الواقعي , الخاص , الذي لا ينتمي بشكله ومعناه للمرئي المباشر , بل يتجاوزه الى منظومة من الافكار والاشكال , صنعت لهذا الفنان حضوره الخاص في الفن المصري والعربي .

أما من الأردن فتأتي مشاركة الفنان محمد الجالوس مع زملائه العرب , لتلقي الضوء على مواصيل التشكيل الأردني غير البعيد عن محيطه العربي. بلاد الشام وضفافها. مظهرا" أثر البيئة الأردنية في لونه, وخاماته وملامسها الخشنة التي طوعها لخدمة لوحته , فهو وريث جناحي الطائر الضارب في التاريخ , الأردن وفلسطين , جذور أجداده الكنعانيين وفرسان جبال مؤاب , ومعجزة البتراء النبطية , في أقاصي الجنوب.



يقدم الجالوس في هذا المعرض , مقاربة ما , بين المجرد التعبيري بحضور واقعي شفاف , ويبدو واضحا" من خلال مجموعته الجديدة ( انهم ليسوا ارقاما" ) , التي تأت انعكاسا" داميا" لتراجيديا الموت والشهادة في فلسطين.