تحتوي على طباشير وأصباغ سامة.. أكثر 7 توابل مغشوشة

MENAFN - Alghad Newspaper)وفي تقرير حديث نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، تبين أن 7 توابل من أكثر الأعشاب والتوابل شيوعاً واستخداماً تتم تعبئتها ببدائل مغشوشة رخيصة، ضارة بالصحة، إذ تحتوي على مواد كيميائية يمكن أن تزيد خطر الإصابة بالسرطان، أو تتسبب في حدوث تفاعلات تحسسية قاتلة.



ومن بين التوابل السبعة، التي أثبتت وكالة المعايير الغذائية في المملكة المتحدة أنها مغشوشة، الزعفران، والفلفل الأسود، والأوريغانو، والكركم، والقرفة، والفلفل الحار.



وأجريت هذه الدراسة هذا العام، من قبل الوكالة التي تتخذ من لندن مقراً لها، والتي وجدت أن ما يصل إلى 13% من بعض التوابل مغشوشة، وتحتوي على طباشير ملون وأصباغ سامة قائمة على الرصاص، مثل الكروم أو رابع أكسيد الرصاص، ما يشكل خطورة كبيرة على الصحة.



وكانت المفوضية الأوروبية قد أجرت دراسة على الأعشاب والتوابل بين عامي 2019 و2021 واختبرت 1885 عينة من التوابل، وبعد إجراء ما يقرب من 10 آلاف اختبار معملي مختلف، وجدت اللجنة أن 17% من الأعشاب والتوابل التي تم اختبارها تحتوي على مواد مضافة ضارة.



وقال الدكتور تيري ماكغراث، كبير مسؤولي العلوم في شركة اختبار الأغذية الرائدة Bia Analytical، لصحيفة "دايل ميل": "مع قيام أكبر متاجر التجزئة بتنفيذ استراتيجيات للتخفيف من المخاطر، فإن هذا الأمر أقل شيوعاً.



وأضاف "ومع ذلك، ستجده لا يزال في سلاسل التوريد الأقل تحكماً، على سبيل المثال، تجار التجزئة الأصغر حجماً الذين لا يمتلكون القدرة أو عمليات الجودة لتقييم المخاطر".



وأشارت الصحيفة إلى أن الخطورة تكمن في إضافة المواد السامة بجرعات عالية، وقتها ستكون تأثيراتها طويلة الأمد مثل زيادة خطر الإصابة بالسرطان، حتى وإن كانت الجرعات منخفضة، فيظل الخطر قائماً متمثلاً في ردود الفعل التحسسية لمكون لم يتم الإعلان عنه على ملصق العبوة.



وقد وجدت الدراسة أن بعض التوابل تحتوي على قشور الجوز أو الفول السوداني المطحونة والتي يمكن أن تسبب ردود فعل تحسسية قاتلة لدى البعض. وكالات

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