بعد تغريدة تحريضية.. عائلة صحفية لبنانية تتبرأ منها

MENAFN - Alghad Newspaper)وجاء في البيان ما يلي: "وكانت مريم مجدولين لحام اثارت الجدل بتغريدة نشرتها في الثالث من الشهر الحالي عقب الغارة التي شنها العدو الاسرائيلي على شقة في منطقة الباشورة وادت الى استشهاد 9 من المسعفين في الهيئة الصحية وجرح آخرين ، وقد اعتبرت لحام فيها ان "كل من ينتمي الى الهيئة الصحية الاسلامية هو مسعف ميداني للمقاتلين وليس مدني محايد".وقد تسببت هذه التغريدة بموجة غضب عارمة و صدور مذكرة توقيف بحقها على خلفية شكوى من المحامي اشرف الموسوي بتهمة العمالة وتحريض العدو على استهداف اللبنانيين.



وعقب ذلك اعلنت مريم اللحام حذف تغريدتها التي تناولت فيها الهيئة الصحية الإسلامية .



وقالت : " حذفت التغريدة التي تناولت فيها الهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحزب الله، بعد مراجعة قانونية تفيد بأنهم حتى ولو تلقوا تدريبًا عسكريًا كأفراد وحتى لو كان أعضاء الهيئة مسعفين أو غير مسعفين متمولين من منظمة عسكرية لاشرعية مصدر دخلها غير شرعي، فهم يُعتبرون قانونا "مدنيين" طالما أنهم غير مشاركين رسميًا بالحرب كمقاتلين بل تحت صفة إسعافية-إنقاذية. لا أكثر ولا أقل.



إذ، عرفت بعد تغريدتي أنه يحق للمرتزق والمقاتل (حتى لو لم يكن جيشاً نظامياً) بإسعاف طبي في خضم الحرب.



أنا، لا أكيل بمكيالين. كوني أؤمن بشرعية القانون الدولي كاملا غير مجتزأ.



انطلق من الحقيقة وعندما أخطئ أصحح."