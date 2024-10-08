هل تحدث الإصابة بسرطان الثدي دون الشعور بوجود كتلة؟

MENAFN - Alghad Newspaper)يوضح "الكونسلتو" في السطور التالية، مدى وجوب وجود كتلة محسوسة في الثدي عند الإصابة بالسرطان، وفقًا لما ذكره موقع "Very well health".



هل وجود كتلة محسوسة في الثدي شرط للإصابة بالسرطان؟

وجود كتلة محسوسة في الثدي ليست العامل الوحيد المؤكد للإصابة بسرطان الثدي، حيث أن هدف فحص التصوير الشعاعي للثدي هو اكتشاف عندما يكون صغيرًا جدًا بحيث لا يمكن الشعور به.



وعليه، يتم تشجيع النساء على التعرف على ثدييهن والإبلاغ فورًا عن أي تغيرات قد تطرأ عليهن إلى طبيبهن المختص، وعندما تشعر المرأة بوجود كتلة، لا يحدث ذلك عادةً أثناء الفحص الشهري الذي يتم توجيهه ذاتيًا، بل تلاحظه بالصدفة.



ومعظم الكتل التي تشعر بها النساء ليست سرطانية، ولكن من المهم تقييمها بالتصوير الشعاعي للثدي و/أو الموجات فوق الصوتية لأنهن لا تستطيعن معرفة ما إذا كان سرطانًا أم لا من خلال الشعور به.



ومع ذلك، فإن أفضل طريقة لاكتشاف السرطان في وقت مبكر لدى معظم النساء هي التصوير الشعاعي للثدي.



وووفقًا للعديد من الدراسات التي تم إجرائها في هذا الشأن، أخبرت العديد من النساء بعد اكتشاف وجود ورم في تصوير الثدي بالأشعة السينية أو الموجات فوق الصوتية أنهن يشعرن بأنهن بخير ولا يشعرن بأي شيء في ثديهن.



ولهذا السبب يوصي الأطباء النساء بالحضور كل عام لإجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية.



فحص الثدي بالأشعة السينية هو الاختبار الوحيد الذي أثبتت تجارب عديدة أنه يقلل من خطر الوفاة بسبب سرطان الثدي، بالإضافة إلى ذلك، فإن اكتشاف سرطان الثدي في مرحلة مبكرة جدًا يعني غالبًا أن المرأة ستحتاج إلى علاج أقل شدة، وهو استئصال الورم بدلًا من استئصال الثدي، وقد تكون أقل عرضة للاحتياج إلى العلاج الكيميائي كجزء من علاجها.



ومن المهم أيضًا العلم بأن معظم النساء اللاتي يصبن بسرطان الثدي ليس لديهن تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي، لذا، يجب على النساء دائما العلم بأنهن بحاجة إلى إجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية كل عام إذا تجاوزن الأربعين من العمر، حتى لو لم يكن أحد في عائلتهن مصابًا بسرطان الثدي.



هل الألم علامة تحذيرية على سرطان الثدي؟

تتساءل العديد من النساء عما إذا كان الشعور بالألم في الثدي مؤشرًا أو عرضًا مبكرًا لسرطان الثدي، ومع ذلك، فإن الألم ليس علامة مبكرة على سرطان الثدي.



معظم النساء يعرفن أن الألم الذي يزداد ويخف مع الدورة الشهرية أمر طبيعي ومرتبط بالهرمونات، فقد تعاني بعض النساء من مناطق الألم البؤري.

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