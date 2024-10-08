Wednesday, 09 October 2024 12:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


من غزة إلى أبوظبي: حنين تروي قصة ولادة الأمل باسم“زايد

10/8/2024 2:55:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في وقت كانت فيه نعيمة حجو تكابد آلام السرطان في غزة، لم تكن تعرف ابنتها حنين أن رحلة العلاج إلى الإمارات ستجمع بين تداوي الأم وولادة حياة جديدة.

نقلت نعيمة إلى أبوظبي بجهود إماراتية في إطار المبادرة الإنسانية التي أطلقها الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، لاستقبال وعلاج آلاف المرضى والمصابين الفلسطينيين، ورافقتها حنين التي اكتشفت بعد وصولها أنها حامل في شهرها الثاني.

على مدار أشهر الحمل، تلقت حنين رعاية طبية متكاملة في مستشفى“برجيل”، حتى وضعت مولودها بصحة جيدة. واختارت حنين أن تطلق عليه اسم“زايد”، تيمناً بالشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الرجل الذي كان دوماً داعماً للشعب الفلسطيني.

تقول حنين:“أسميته زايد ليكون رمزاً للأمل، تيمناً باسم الشيخ زايد رحمه الله الذي مد يده لشعوب العالم والشعب الفلسطيني وأهل غزة”.

“أشعر أنني بين أهلي هنا في الإمارات”، تقول حنين، التي لم تنس أيضاً ذكرى ابنة أخيها الشهيدة الرضيعة“إيمان حجو”، مشيرة إلى الدعم الذي قدمه الشيخ زايد، رحمة الله عليه، لأخيها وأسرته في أصعب الأوقات. مؤكدةً أن مبادرات الإمارات التي تدعم الأهالي وتخفف عنهم موجودة في كل مكان في فلسطين.


وأكدت السيدة نعيمة، والدة حنين، أن الإمارات قدمت لهم الرعاية الكاملة في وقت صعب، مضيفة:“نحن هنا في الإمارات وكأننا بين أهلنا، فالرعاية لم تقتصر على العلاج بل شملت كل ما نحتاجه”.

MENAFN08102024000072011014ID1108758977

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث