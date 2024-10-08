من غزة إلى أبوظبي: حنين تروي قصة ولادة الأمل باسم“زايد

MENAFN - Alghad Newspaper)نقلت نعيمة إلى أبوظبي بجهود إماراتية في إطار المبادرة الإنسانية التي أطلقها الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، لاستقبال وعلاج آلاف المرضى والمصابين الفلسطينيين، ورافقتها حنين التي اكتشفت بعد وصولها أنها حامل في شهرها الثاني.على مدار أشهر الحمل، تلقت حنين رعاية طبية متكاملة في مستشفى“برجيل”، حتى وضعت مولودها بصحة جيدة. واختارت حنين أن تطلق عليه اسم“زايد”، تيمناً بالشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الرجل الذي كان دوماً داعماً للشعب الفلسطيني.

تقول حنين:“أسميته زايد ليكون رمزاً للأمل، تيمناً باسم الشيخ زايد رحمه الله الذي مد يده لشعوب العالم والشعب الفلسطيني وأهل غزة”.



“أشعر أنني بين أهلي هنا في الإمارات”، تقول حنين، التي لم تنس أيضاً ذكرى ابنة أخيها الشهيدة الرضيعة“إيمان حجو”، مشيرة إلى الدعم الذي قدمه الشيخ زايد، رحمة الله عليه، لأخيها وأسرته في أصعب الأوقات. مؤكدةً أن مبادرات الإمارات التي تدعم الأهالي وتخفف عنهم موجودة في كل مكان في فلسطين.



وأكدت السيدة نعيمة، والدة حنين، أن الإمارات قدمت لهم الرعاية الكاملة في وقت صعب، مضيفة:“نحن هنا في الإمارات وكأننا بين أهلنا، فالرعاية لم تقتصر على العلاج بل شملت كل ما نحتاجه”.