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دولة عربية ترفع درجة التأهب لاحتواء أمراض خطيرة

10/8/2024 2:55:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن سلسلة من التدابير الوقائية لمكافحة انتشار الملاريا والدفتيريا في الولايات الجنوبية، بعد تسجيل عشرات الإصابات بهذين المرضين.

وقد تقرر إخضاع جميع الوافدين إلى الولايات المتضررة، مثل تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار، للتحاليل والفحوصات اللازمة، إضافة إلى تلقيح المقيمين من جميع الجنسيات.

وأكدت الوزارة في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء، على استقرار الوضع الصحي في هذه المناطق بعد تحكمها في انتشار المرضين.


كما أشارت إلى أنها ستواصل تزويد الولايات المتضررة بالأدوية واللقاحات المضادة للملاريا والدفتيريا، بهدف الوصول إلى نسبة 90% من التلقيح بين السكان.


وأفاد البيان أن الوزارة الجزائرية تعتزم إرسال فرق طبية إضافية من الولايات المجاورة لتعزيز الطواقم العاملة في المناطق المصابة، إضافة إلى معدات طبية ومكثفات أوكسجين لدعم الجهود العلاجية.

يُذكر أن المناطق الجنوبية القريبة من الحدود مع مالي والنيجر، قد شهدت في الشهر الماضي، تسجيل عشرات الحالات من الملاريا والدفتيريا، بينما تستمر السلطات في اعتماد البروتوكولات العلاجية الناجحة لاحتواء الوضع الوبائي. سبوتنيك

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