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حوارية بـشومان بعنوان إنعام كجه جي: شهادة إبداعية

10/8/2024 2:55:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استضاف منتدى عبدالحميد شومان الثقافي، مساء أول من أمس، الصحفية والروائية العراقية إنعام كجه جي، ضمن فعاليات برنامجه الثقافي الأسبوعي، بحضور جمع من المثقفين والأكاديميين والمبدعين.
واستعرضت الروائية العراقية، في حوارية أدارتها الناقدة والقاصة الدكتورة أماني سليمان، بعنوان "إنعام كجه جي: شهادة إبداعية"، سيرتها الأدبية وتنقلاتها ما بين بلدها العراق، وفرنسا مكان إقامتها، معرجة على أبرز المحطات التي مرت بها، وجعلت منها روائية على الرغم من قلة انتاجها للروايات.
وأرجعت إنعام، قلة إصدارتها إلى تمتعها بالحس الصحفي، إذ قالت: "الصحافة فن الاختصار، وأنا أقول ما أريده بشكل مكثف ومباشر، وانتقي ما أكتب أو أنشر، وبقيت سنوات طويلة متعلقة بمهنتي كصحفية، حيث ازدهرت في باريس، وتعلمت الكثير من الخبرات هناك، وتعرفت على مناحي حياتية أخرى، لكنني بقيت وفية للعراق".
وحول تأخرها في كتابة الرواية، قالت كجه جي: "شعرت بعد الحرب في العراق عام 2003، بالكثير من الكلام بداخلي، ورغبتي بنقل قصص وحكايات الناس الذين أعرفهم، وأعرف بيئاتهم وخلفياتهم الثقافية والاجتماعية، وحاجتي لإطلاق أصواتهم على الورق، ولذلك بدأت في الكتابة، وأوصلت صورة العراق خلال رواياتي للعالم، وما زلت أسير على ذات النهج"، مشيرة إلى روايتها الخامسة التي ستصدر قريباً بعنوان "صيف سويسري".
وللصحفية والروائية العراقية إنعام كجه جي، أربع روايات، هي: "سواقي القلوب"، و"الحفيدة الأميركية" التي وصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية في 2009، و"طشّاري" التي وصلت إلى القائمة القصيرة عام 2014 وصدرت بالفرنسية، و"المنبوذة"، التي ترشحت للجائزة العالمية للرواية العربية 2018.
وإلى جانب كتابة الرواية، فأنعام كجه جي صحفية مارست المهنة منذ تخرجها من الجامعة، كما أنها تكتب بانتظام عمودا صحفيا في جريدة "الشرق الأوسط"، وهي تقول إن هذا العمود يتيح لها أن تكتب ما تحبّ، وإنها تحب أن تروي قصص الناس من خلاله. وقد حازت إنعام على جائزة الأدب العربي من معهد العالم العربي ومؤسسة لاجاغدير في باريس.
وقد ولدت كجه جي في بغداد عام 1952، ودرست الصحافة وعملت فيها وفي والإذاعة العراقية قبل انتقالها إلى باريس لتكمل أطروحة الدكتوراة في جامعة السوربون. تعمل حاليا مراسلة في باريس لجريدة "الشرق الأوسط" في لندن ومجلة "كل الأسرة" في الشارقة.
لها العديد من المؤلفات، أولها كتابا في السيرة بعنوان "لورنا" عن المراسلة البريطانية لورنا هيلز التي تزوجت من النحات والرسام العراقي جواد سليم، وكتاب بالفرنسية عن الأدب الذي كتبته العراقيات في سنوات المحنة والحروب. إضافة إلى فيلم وثائقي عن الدكتورة نزيهة الدليمي، أول امرأة أصبحت وزيرة في بلد عربي.

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