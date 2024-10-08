أجواء خريفية فوق المرتفعات والسهول وحارة في باقي المناطق حتى الجمعة



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس خريفيًا معتدلًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا نسبيًا في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.



ويبقى الطقس يومي الخميس والجمعة، خريفيًا معتدلًا للحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا نسبيًا في البادية والاغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 29 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 15 ، وفي مرتفعات الشراة 24 - 14, وفي مناطق البادية 34 - 19, وفي مناطق السهول 29 - 19, وفي الأغوار الشمالية 35 - 23, وفي الأغوار الجنوبية 37 - 26، وفي البحر الميت 36 - 25، وفي خليج العقبة 35 - 24 درجة مئوية.- (بترا)

MENAFN08102024000072011014ID1108758974