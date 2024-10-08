المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة طائرة مسيرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ضمن الجهود
المستمرة التي تبذلها قوات حرس الحدود على مختلف واجهاتها الحدودية، باستخدام
الوسائل التكنولوجية المتطورة، احبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم
الثلاثاء، محاولة تهريب مواد مخدرة على الواجهة الغربية بواسطة طائرة مسيرة (درون).
وقال مصدر عسكري
مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: "إن قوات حرس الحدود في
المنطقة العسكرية الجنوبية، أحبطت محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة حاولت اجتياز
الحدود بطريقة غير مشروعة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة
المخدرات".
وبين المصدر أنه تم تطبيق قواعد
الاشتباك وإسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية وتحويل المضبوطات إلى الجهات
المختصة، مؤكداً أن القوات المسلحة الأردنية مستمرة في تسخير إمكاناتها وقدراتها
للتصدي لمثل هذه المحاولات التي تستهدف الأمن الوطني.
وتأتي هذه
العملية في إطار التعامل المتكرر مع مخططات التهريب التي تستغل التكنولوجيا
الحديثة، مثل الطائرات المسيّرة، لتوظيفها في نقل المواد المخدرة.
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