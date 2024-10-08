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المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة طائرة مسيرة

10/8/2024 2:54:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها قوات حرس الحدود على مختلف واجهاتها الحدودية، باستخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة، احبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم الثلاثاء، محاولة تهريب مواد مخدرة على الواجهة الغربية بواسطة طائرة مسيرة (درون).
وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، أحبطت محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات".

وبين المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، مؤكداً أن القوات المسلحة الأردنية مستمرة في تسخير إمكاناتها وقدراتها للتصدي لمثل هذه المحاولات التي تستهدف الأمن الوطني.

وتأتي هذه العملية في إطار التعامل المتكرر مع مخططات التهريب التي تستغل التكنولوجيا الحديثة، مثل الطائرات المسيّرة، لتوظيفها في نقل المواد المخدرة.













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