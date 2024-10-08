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المركز الوطني للإبداع يشارك بمؤتمر LEARN في المملكة العربية السعودية

10/8/2024 2:54:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شارك رئيس المركز الوطني للإبداع، التابع للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور جهاد مهيدات بمؤتمر LEARN في المملكة العربية السعودية، الذي يعاين واقع رحلة التعلم مدى الحياة، ويجمع الرؤى والتوجهات المستقبلية للتعلم المستمر، ويسعى لتهيئة بيئة ملهمة لبناء أساس متين من المهارات الأساسية ومهارات المستقبل.
وناقش المؤتمر على مدى يومين عبر جلساته التفاعلية العديد من المحاور، التي تركّز على بحث مختلف جوانب رحلة التعلم مدى الحياة راصدا من خلال الخبراء والمتخصصين المشاركين، مراحل تطور أساليب التعلم مدى الحياة وأدواته.
هذا وقدّم مهيدات ورقة عمل في جلسة نقاش تناولت العلاقة المتطورة بين المعلمين والتكنولوجيا في الفصول الدراسية، ومستقبل التعليم، وكيفية إعادة تشكيل التطورات التكنولوجية لأدوار المعلمين، وأكد من خلالها أنَّ لا وجود لحل واحد يناسب الجميع حينما يتعلق الأمر بتطبيق التكنولوجيا في البيئات التعليمية.
وأوضح أن المدارس والجامعات وبيئات التدريب المؤسسية تتطلب نهجا مخصصا لكل حالة ويجب تصميم نظام خاص لتنفيذ التكنولوجيا وتفاعلها مع المعلمين لكل حالة على حدة، مشيرا إلى أهمية عوامل التمكين الرئيسية مثل جاهزية الكوادر الرقمية، وتوفر المحتوى الرقمي، والبنية التحتية المناسبة.
كما وأبدى مهيدات قلقه بشأن السماح للطلاب باستخدام النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) بشكل غير مقيد، مثل الأدوات التعليمية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، محذرا في الوقت ذاته من أنها قد تؤدي إلى تراجع قدرة الطلاب على تطوير مهارات حيوية مثل التفكير المنظم والتحليل النقدي.
وفيما يتعلق بالمستقبل، شدّد مهيدات على حتمية دور التكنولوجيا في التعليم وأن التكنولوجيا باقية، ومن مصلحتنا الاستفادة القصوى منها وإلا سنتخلف عن الركب.

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