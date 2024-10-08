3 آلاف طبيب عاطل عن العمل يطالبون الحكومة حلّ مشكلتهم بالتعيين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ناشد تجمع الأطباء الأردنيين العاطلين عن العمل، رئيس الوزراء في رسالة له اليوم الثلاثاء، العمل على إيجاد الحلول لهم وتأمينهم بوظائف.
وقالوا في الرسالة "نناشد دولة رئيس الوزراء الأكرم والذي توسمنا به كل الخير حيث كانت أولى جولاته الميدانية هي القطاع الصحي والذي نرى في ذلك نية حقيقة في المئوية الثانية للدولة الأردنية بالعمل نحو مستقبل مشرق خاصة لجموع الشباب الخريجيين واللذين ما يزالون منذ سنة 2019 وأكثر من ذلك خاصة الأطباء العاطلين عن العمل".
وأكدوا أنه منذ تخرجهم من الجامعات الأردنية وغير الأردنية من كليات الطب وهم ينتظرون بصيص أمل في التعيين ليتسنى لهم خدمة وطنهم.
وأشاروا إلى أن عددهم يتجاوز 3 الآلاف طبيب، داعين لإيجاد حلول جذرية لواقعهم، حيث أن الحلول ليست بالأمر الصعب.
وبين التجمع أن زيادة أعداد المقبولين في برامج الإقامة في كل القطاعات الصحية والتعيينات للأطباء فيها هو أمر متاح، مع مراقبة التعيينات بالتشاركية ما بين القطاعين العام والخاص إضافة إلى العمل من خلال القناصل الدبلوماسية والسفارات والخارجية بالتنسيق مع النقابة والقطاعات الصحية بالعمل على تسويق الطبيب الأردني لتصديره كخام وطني للخارج بما يحقق منفعة وجلب عملة صعبة للوطن.
وشدّدوا على رفعة وسمعة السياحة العلاجية الوطنية وتطويرها بكل السبل وتذليل العقبات أمامها لما في ذلك من خير يعم على الجميع و"غيرها من الحلول التي نؤكد أنه بالعمل و التعاون بين الجميع سوف تتحقق".
وناشد التجمع رئيس الوزراء جعفر حسان بإيلاء ملف الأطباء العاطلين عن العمل الأهمية والعمل على إنهائه لما في ذلك من تحقيق ما يصبوا له الجميع.
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