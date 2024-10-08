Wednesday, 09 October 2024 12:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


3 آلاف طبيب عاطل عن العمل يطالبون الحكومة حلّ مشكلتهم بالتعيين

10/8/2024 2:54:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ناشد تجمع الأطباء الأردنيين العاطلين عن العمل، رئيس الوزراء في رسالة له اليوم الثلاثاء، العمل على إيجاد الحلول لهم وتأمينهم بوظائف.


وقالوا في الرسالة "نناشد دولة رئيس الوزراء الأكرم والذي توسمنا به كل الخير حيث كانت أولى جولاته الميدانية هي القطاع الصحي والذي نرى في ذلك نية حقيقة في المئوية الثانية للدولة الأردنية بالعمل نحو مستقبل مشرق خاصة لجموع الشباب الخريجيين واللذين ما يزالون منذ سنة 2019 وأكثر من ذلك خاصة الأطباء العاطلين عن العمل".


وأكدوا أنه منذ تخرجهم من الجامعات الأردنية وغير الأردنية من كليات الطب وهم ينتظرون بصيص أمل في التعيين ليتسنى لهم خدمة وطنهم.


وأشاروا إلى أن عددهم يتجاوز 3 الآلاف طبيب، داعين لإيجاد حلول جذرية لواقعهم، حيث أن الحلول ليست بالأمر الصعب.


وبين التجمع أن زيادة أعداد المقبولين في برامج الإقامة في كل القطاعات الصحية والتعيينات للأطباء فيها هو أمر متاح، مع مراقبة التعيينات بالتشاركية ما بين القطاعين العام والخاص إضافة إلى العمل من خلال القناصل الدبلوماسية والسفارات والخارجية بالتنسيق مع النقابة والقطاعات الصحية بالعمل على تسويق الطبيب الأردني لتصديره كخام وطني للخارج بما يحقق منفعة وجلب عملة صعبة للوطن.


وشدّدوا على رفعة وسمعة السياحة العلاجية الوطنية وتطويرها بكل السبل وتذليل العقبات أمامها لما في ذلك من خير يعم على الجميع و"غيرها من الحلول التي نؤكد أنه بالعمل و التعاون بين الجميع سوف تتحقق".


وناشد التجمع رئيس الوزراء جعفر حسان بإيلاء ملف الأطباء العاطلين عن العمل الأهمية والعمل على إنهائه لما في ذلك من تحقيق ما يصبوا له الجميع.

MENAFN08102024000072011014ID1108758970

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث