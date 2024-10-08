3 آلاف طبيب عاطل عن العمل يطالبون الحكومة حلّ مشكلتهم بالتعيين



وقالوا في الرسالة "نناشد دولة رئيس الوزراء الأكرم والذي توسمنا به كل الخير حيث كانت أولى جولاته الميدانية هي القطاع الصحي والذي نرى في ذلك نية حقيقة في المئوية الثانية للدولة الأردنية بالعمل نحو مستقبل مشرق خاصة لجموع الشباب الخريجيين واللذين ما يزالون منذ سنة 2019 وأكثر من ذلك خاصة الأطباء العاطلين عن العمل".



وأكدوا أنه منذ تخرجهم من الأردنية وغير الأردنية من كليات الطب وهم ينتظرون بصيص أمل في التعيين ليتسنى لهم خدمة وطنهم.



وأشاروا إلى أن عددهم يتجاوز 3 الآلاف طبيب، داعين لإيجاد حلول جذرية لواقعهم، حيث أن الحلول ليست بالأمر الصعب.



وبين التجمع أن زيادة أعداد المقبولين في برامج الإقامة في كل القطاعات الصحية والتعيينات للأطباء فيها هو أمر متاح، مع مراقبة التعيينات بالتشاركية ما بين القطاعين العام والخاص إضافة إلى العمل من خلال القناصل الدبلوماسية والسفارات والخارجية بالتنسيق مع النقابة والقطاعات الصحية بالعمل على تسويق الطبيب الأردني لتصديره كخام وطني للخارج بما يحقق منفعة وجلب عملة صعبة للوطن.



وشدّدوا على رفعة وسمعة السياحة العلاجية الوطنية وتطويرها بكل السبل وتذليل العقبات أمامها لما في ذلك من خير يعم على الجميع و"غيرها من الحلول التي نؤكد أنه بالعمل و التعاون بين الجميع سوف تتحقق".



وناشد التجمع رئيس الوزراء جعفر حسان بإيلاء ملف الأطباء العاطلين عن العمل الأهمية والعمل على إنهائه لما في ذلك من تحقيق ما يصبوا له الجميع.