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أسماء المرشحين للقبول في كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية

10/8/2024 2:54:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني أسماء الدفعة الثانية من الطلبة المرشحين للقبول في تخصصات كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة لمرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي 2024-2025، وللاستفسار عن قبول طالب الرجاء الدخول إلى الرابط التالي:


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