أسماء المرشحين للقبول في كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية

أسماء المرشحين للقبول في كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية
التاريخ
10/8/2024 2:54:26 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني أسماء الدفعة الثانية من الطلبة المرشحين للقبول في تخصصات كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة لمرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي 2024-2025، وللاستفسار عن قبول طالب الرجاء الدخول إلى الرابط التالي:
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