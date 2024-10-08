Wednesday, 09 October 2024 12:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إقرار نظام لمزاولة مهنة العمل الاجتماعي

10/8/2024 2:54:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أقرَّ مجلس الوزراء نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2024.


ويأتي النِّظام لغايات إبراز دور مهنة العمل الاجتماعي في المجتمع، وتشجيع الإقبال عليها، وضمان عدم تسرُّب ذوي الكفاءات منها، ولتقديم خدمات فُضلى للمستفيدين من خلال رفع مستوى العاملين فيها وتحسين أدائهم.


وتشمل مهنة العمل الاجتماعي بموجب النِّظام المهن الاختصاصيَّة مثل: اختصاصي اجتماعي وباحث اجتماعي وغيرها، بالإضافة إلى المهن المساندة مثل: اختصاصي نفسي ومرشد نفسي وغيرها، وكذلك مهن العامل الاجتماعي مثل: مرافق كبار السنّ ومرافق ذوي الإعاقة وحاضنة الأطفال وغيرها.


ويهدف النِّظام إلى تنظيم شروط مزاولة هذه المهن وترخيصها والانتقال فيما بينها، وتحديد المهام التي تتولَّاها المديريَّة المختصَّة في وزارة التَّنمية الاجتماعيَّة لتنظيم شؤون هذه المهن، وكذلك المهام التي تتولَّاها لجنة العمل الاجتماعي المشكَّلة بموجب النِّظام ويرأسها أمين عام الوزارة ومن بينها دراسة الخطط والبرامج والاستراتيجيَّات من أجل تطوير المهنة.


وتسري أحكام هذا النِّظام على كلِّ من يمارس مهنة العمل الاجتماعي في الوزارات والدَّوائر الحكوميَّة والمؤسَّسات الرسميَّة والعامَّة، ومؤسَّسات القطاع الخاص، والجهات التطوُّعيَّة.


MENAFN08102024000072011014ID1108758965

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث