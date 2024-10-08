4 قرارات حكومية جديدة



وتهدف الاستراتيجيَّة إلى وضع قضايا كبار السنّ ضمن أولويَّات العمل الوطنيَّة التي تستحق الاهتمام، بما يكفل تحسين نوعيَّة حياتهم، وتوفير بيئة داعمة لهم بشكل يراعي خصوصيَّاتهم، ويضمن مشاركة فاعلة لهم في المجتمع، والاستفادة من خبراتهم وقدراتهم، وتوفير حياة كريمة وبيئة صحيَّة واجتماعيَّة ملائمة لهم.



كما تهدف إلى تطوير برامج وأنظمة شاملة للحماية الاجتماعيَّة لكبار السنّ، والتوسُّع في تقديم الخدمات الصحيَّة لهم، وتفعيل مشاركتهم في مختلف المجالات السِّياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، وإعطائهم أدواراً محوريَّة فعَّالة في المجتمع، والإفادة من كفاءاتهم.



وتتضمَّن الاستراتيجيَّة كذلك تطوير بيئة تراعي احتياجات كبار السنّ، وإنشاء قاعدة معلومات كميَّة ونوعيَّة شاملة عنهم بشكل يسمح بوضع سياسات واستراتيجيَّات تلبِّي أولوياتهم، بالإضافة إلى تعزيز التَّعاون وتوحيد الجهود الوطنيَّة والمؤسسيَّة بين مختلف الجهات العاملة على قضايا كبار السنّ.



ويُجسِّد إقرار هذه الاستراتيجيَّة مكانة الأردن بين الدُّول الرَّائدة في التَّخطيط الاستراتيجي لفئة كبار السنّ، من خلال التَّحديث والتَّطوير المستمرّ للاستراتيجيَّات المرتبطة بها؛ إذ تُعدُّ هذه الاستراتيجيَّة الثَّالثة التي تُقرُّها المملكة في هذا المجال، مراعاةً للتطوُّرات والمستجدَّات التي تطرأ في المجتمع.



وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على البرنامج التَّنفيذي لمذكَّرة التَّفاهم في مجال الأوقاف بين وزارة الأوقاف والشُّؤون والمقدَّسات الإسلامية، ووزارة الأوقاف في جمهوريَّة مصر العربيَّة.



وتنصُّ مذكَّرة التَّفاهم على رغبة الطَّرفين في تطوير التَّعاون بينهما في مجالات التَّعريف بالدِّين الحنيف وبيان قيمه وسماحته، وتبادل الخبرات والتَّعاون في مجال إحياء التُّراث والتَّعامل مع المخطوطات وتبادل المعلومات، فضلاً عن التَّعاون في شؤون الأوقاف والمساجد وعمارتها وصيانتها.



كما قرَّر المجلس الموافقة على مذكَّرة تفاهم بين المعهد الدِّبلوماسي الأردني ومعهد الدِّراسات الدِّبلوماسيَّة في دولة ليبيا؛ بهدف إجراء الدِّراسات والبحوث الدِّبلوماسيَّة المشتركة وتبادل نتائجها، وتبادل المعلومات المتعلِّقة بهيكل برامج التَّدريب ومحتواها، وتبادل الخبرات بشأن تطوير وتصميم هذه البرامج.



على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء قبول استقالة نائب رئيس مجلس مفوَّضي سُلطة إقليم البترا التَّنموي السِّياحي حمزة العليِّاني وإنهاء خدمات عضو المجلس أيمن عبد المجيد المجالي.