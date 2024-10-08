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جمعية جائزة الملكة رانيا للتميز التربوي تختتم مرحلة الترشيحات لدورة 2024/2025

10/8/2024 2:54:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ختتمت "جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبد الله للتّميُّز التّربويّ" مرحلة النّشر والتّرشيحات لجوائز التّميُّز التّربويّ لهذا العام؛ إذ شملت هذه المرحلة التّرشيحات، وتقديم الطّلبات لجائزة الملكة رانيا العبد الله للمعلّم المتميّز في دورتها التّاسعة عشرة، وجائزة الملكة رانيا العبد الله للمرشد التّربويّ المتميّز في دورتها السّادسة، حيث تمّ إغلاق باب استقبال الطّلبات يوم الاثنين الموافق السّابع من تشرين الأوّل.
ومن الجدير بالذّكر اهتمام الميدان التّربويّ بالتّميُّز التّربويّ، حيث شاركت جميع مديريّات المملكة البالغ عددها 43 مديرية؛ لتصل نسبة المشاركة في الجوائز من المدارس التّابعة لوزارة التّربية والتّعليم %48.

وأشادت المديرة التّنفيذيّة لجمعيّة الجائزة، لبنى طوقان، بالدّور الكبير الذي تؤدّيه وزارة التّربية والتّعليم، والعاملون فيها، في دعم نشر ثقافة التّميُّز والإبداع؛ ممّا ينعكس إيجاباً على جودة التّعليم في المملكة.

كما أعربت طوقان عن تقديرها الكبير للمشرفين التّربويّين، ولمنسّقي الجمعيّة في جميع المديريّات، الذين بذلوا جهداً مميّزاً في تحفيز التّربويّين للتّقدّم والمشاركة في الجائزة؛ مما يتيح لهم فرصة تنمية مهنيّة نوعيّة، وفرصة لتسليط الضّوء على إنجازاتهم وتميّزهم.
وفي إطار رؤية جمعيّة الجائزة الشّاملة لتعزيز ثقافة التّميُّز في الميدان التربوي، تمّ إطلاق "جائزة المدارس الدّاعمة للتّميُّز التّقديريّة" هذا العام، والتي تعنى بتكريم المدارس التي تدعم مختلف جوانب التميّز، وذلك وفق معيارِ مشاركتها في جوائز الجمعيّة وبرامجها المتمثّلة في "بيئتي الأجمل"، "حقيبة الرّياضيّات"، ورفد المكتبة الإلكترونيّة بالفيديوهات التّربويّة، وصولاً لتبنّي تنفيذ "الحلول المتميّزة المطبّقة: الجدران التّفاعليّة وصفّ الفرح".
ومن الجدير بالذّكر، أنّ"جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبد الله للتّميُّز التّربويّ" أُطلقت بمبادرة ملكيّة سامية، في الخامس من تشرين الأوّل عام 2005، تزامناً مع "يوم المعلّم العالميّ". وقد بدأت الجمعيّة بمنح أولى جوائزها المتمثّلة في "جائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلّم المتميّز" عام 2006، ثمّ أطلقت الجمعيّة عام 2009 "جائزة الملكة رانيا العبدالله للمدير المتميّز"، وتمّ إطلاق "جائزة الملكة رانيا العبدالله للمرشد التّربويّ المتميّز" عام 2012؛ لتكون الجائزة الثّالثة لجوائز الأفراد لجمعيّة الجائزة.

وفي عام 2019، تمّ استحداث أولى الجوائز المؤسّسيّة، من خلال إطلاق "جائزة المديريّات الدّاعمة للتّميُّز". وفي دورة 2023، تمّ تكريم الفوج الأوّل الحاصل على "جائزة الملكة رانيا العبدالله لرياض الأطفال المتميّزة"، والتى تعدّ ثانية الجوائز المؤسّسيّة لدى جمعيّة الجائزة. وفي نفس العام تمّ تكريم "الحلول المتميّزة المطبّقة" في أولى الجوائز التّقديريّة للجمعيّة.

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