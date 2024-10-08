القوات المسلحة الأردنية تنشر فيديو تشرين الأردني

القوات المسلحة الأردنية تنشر فيديو تشرين الأردني
التاريخ
10/8/2024 2:54:25 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نشر الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي فيديو تحت عنوان "تشرين الأردني" يستعرض فيه تضحيات بواسل الجيش العربي في حرب تشرين عام 1973.
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