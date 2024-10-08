الصفدي يحذر من تفجر الوضع في الضفة الغربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن استمرار العدوان على غزة سيدفع باتجاه تصعيد إقليمي لن يسلم منه أحد، مشيرا لتصعيد إسرائيلي خطير، وحرب أخرى في الضفة الغربية تستهدف الوجود الفلسطيني فيها.
وحذر الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي في القاهرة من تفجر الوضع في الضفة الغربية الذي يأخذ تصعيدا أكثر خطورة من الذي نراه الآن، كما يزداد خطورة في لبنان مع استمرار العدوان الإسرائيلي هناك.
وأشار لرفض إسرائيل على وقف لإطلاق النار لمدة 21 يوما يتم خلاله بحث تطبيق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، والذهاب باتجاه تهدئة شاملة.
وتابع الوزير الصفدي” السؤال ماذا ينتظر المجتمع الدولي حتى يتحرك بشكل عملي مؤثر لحماية القانون الدولي، ولحماية المنطقة من حرب إقليمية، ستكون دمارا ستطال أثارها العالم كله، ولن تبقى محصورة في حدود الشرق الأوسط.
وبين أن الوضع على حافة الهاوية ويجب حماية المنطقة من العدوان الإسرائيلي وامتداد الحرب إلى المنطقة.
وقال الصفدي: "إسرائيل تواجه الآن هزيمة استراتيجية ولننظر لقرارات مجلس الامن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية التي تنظر بتهمة الإبادة الجماعية ومواقف دول أوقفت تزويد إسرائيل بالسلاح."
من جهته قال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي” تبادلنا الرؤى مع وزير الخارجية أيمن الصفدي حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم بلدينا الشقيقين، وقد عكست هذه المباحثات تطابقا كاملا في الرؤى بين البلدين حول كيفية التعامل مع الأزمات التي تشهدها المنطقة، وفي مقدمتها الحرب الغاشمة على قطاع غزة، والعدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية، فضلا عن العدوان الإسرائيلي على لبنان الشقيق.
وتابع :” تناولنا أيضا في مباحثاتنا خطورة التصعيد الراهن في المنطقة، وتداعيات الحرب الإسرائيلية الغاشمة على المواطن اللبناني ومؤسسات دولته، واستعرضنا ما تقوم به مصر والأردن من تكثيف الاتصالات الدولية مع الأطراف."
وقال: "ندعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس."
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