الصفدي يحذر من تفجر الوضع في الضفة الغربية



وحذر الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي في القاهرة من تفجر الوضع في الضفة الغربية الذي يأخذ تصعيدا أكثر خطورة من الذي نراه الآن، كما يزداد خطورة في لبنان مع استمرار العدوان الإسرائيلي هناك.



وأشار لرفض إسرائيل على وقف لإطلاق النار لمدة 21 يوما يتم خلاله بحث تطبيق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، والذهاب باتجاه تهدئة شاملة.





وتابع الوزير الصفدي” السؤال ماذا ينتظر المجتمع الدولي حتى يتحرك بشكل عملي مؤثر لحماية القانون الدولي، ولحماية المنطقة من حرب إقليمية، ستكون دمارا ستطال أثارها العالم كله، ولن تبقى محصورة في حدود الشرق الأوسط.

وبين أن الوضع على حافة الهاوية ويجب حماية المنطقة من العدوان الإسرائيلي وامتداد الحرب إلى المنطقة.

وقال الصفدي: "إسرائيل تواجه الآن هزيمة استراتيجية ولننظر لقرارات مجلس الامن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية التي تنظر بتهمة الإبادة الجماعية ومواقف دول أوقفت تزويد إسرائيل بالسلاح."





من جهته قال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي” تبادلنا الرؤى مع وزير الخارجية أيمن الصفدي حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم بلدينا الشقيقين، وقد عكست هذه المباحثات تطابقا كاملا في الرؤى بين البلدين حول كيفية التعامل مع الأزمات التي تشهدها المنطقة، وفي مقدمتها الحرب الغاشمة على قطاع غزة، والعدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية، فضلا عن العدوان الإسرائيلي على لبنان الشقيق.



وتابع :” تناولنا أيضا في مباحثاتنا خطورة التصعيد الراهن في المنطقة، وتداعيات الحرب الإسرائيلية الغاشمة على المواطن اللبناني ومؤسسات دولته، واستعرضنا ما تقوم به مصر والأردن من تكثيف الاتصالات الدولية مع الأطراف."

وقال: "ندعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس."

