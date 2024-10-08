جمعية مصدري ومنتجي الخضار تنظم ورشة توعوية مع المواصفات والمقاييس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نظمت الجمعية الاردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس ورشة توعوية تهدف إلى تعزيز الوعي حول متطلبات المطابقة الفنية وأهمية الحصول على شهادات المطابقة والجودة والزراعة العضوية والجلوبال جاب والحلال.
ورحب عضو مجلس الادارة ومندوب اللجنة الاستراتيجية الوطنية للتصدير المهندس زهير جويحان بالحضور .
وحضر الورشة عدد من مستفيدين المشاريع التي نفذتها الجمعية وأعضاء الجمعية، حيث تم تناول أحدث المتطلبات الدولية ضمن أنشطة الاستراتيجية الوطنية للتصدير.
وشهدت الورشة تفاعلاً إيجابياً، حيث تم تبادل الأفكار والنقاشات حول أهمية التوافق مع المعايير الدولية لضمان جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الجمعية ومؤسسة المواصفات والمقاييس لتعزيز كفاءة القطاع الزراعي وتحفيز المشاركين على الارتقاء بمستوى منتجاتهم من خلال الالتزام بالمعايير العالمية.
في ذات سياق في سبيل تمكين الشباب من التعبير عن آرائهم في التحديات والفرص في القطاع الزراعي والتعرف على آخر المستجدات والمشاريع والتدخلات في قطاع الزراعة ،نظمت الجمعية ضمن أنشطة مشروع "خلق فرص جاذبة لسبل عيش الشباب في القطاع الزراعي“ COOL-YA، الممول من سفارة المملكة الهولندية والمنفذ من المنظمة الفنلندية للإغاثة FCA لقاء بين اللجنة الشبابية من طلاب وخرجي كليات الزراعة التي أسستها المنظمة والذين يمثلون الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص والجهات الفاعلة في قطاع الزراعة.
ويعد هذا اللقاء الثاني ضمن سلسلة اجتماعات تهدف إلى تعزيز معارف ومهارات الشباب في القيادة والتفاوض، مما يسهم في تنمية قدراتهم بشكل مستدام.
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