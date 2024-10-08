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جمعية مصدري ومنتجي الخضار تنظم ورشة توعوية مع المواصفات والمقاييس

10/8/2024 2:54:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نظمت الجمعية الاردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس ورشة توعوية تهدف إلى تعزيز الوعي حول متطلبات المطابقة الفنية وأهمية الحصول على شهادات المطابقة والجودة والزراعة العضوية والجلوبال جاب والحلال.


ورحب عضو مجلس الادارة ومندوب اللجنة الاستراتيجية الوطنية للتصدير المهندس زهير جويحان بالحضور .


وحضر الورشة عدد من مستفيدين المشاريع التي نفذتها الجمعية وأعضاء الجمعية، حيث تم تناول أحدث المتطلبات الدولية ضمن أنشطة الاستراتيجية الوطنية للتصدير.


وشهدت الورشة تفاعلاً إيجابياً، حيث تم تبادل الأفكار والنقاشات حول أهمية التوافق مع المعايير الدولية لضمان جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.


وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الجمعية ومؤسسة المواصفات والمقاييس لتعزيز كفاءة القطاع الزراعي وتحفيز المشاركين على الارتقاء بمستوى منتجاتهم من خلال الالتزام بالمعايير العالمية.

في ذات سياق في سبيل تمكين الشباب من التعبير عن آرائهم في التحديات والفرص في القطاع الزراعي والتعرف على آخر المستجدات والمشاريع والتدخلات في قطاع الزراعة ،نظمت الجمعية ضمن أنشطة مشروع "خلق فرص جاذبة لسبل عيش الشباب في القطاع الزراعي“ COOL-YA، الممول من سفارة المملكة الهولندية والمنفذ من المنظمة الفنلندية للإغاثة FCA لقاء بين اللجنة الشبابية من طلاب وخرجي كليات الزراعة التي أسستها المنظمة والذين يمثلون الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص والجهات الفاعلة في قطاع الزراعة.


ويعد هذا اللقاء الثاني ضمن سلسلة اجتماعات تهدف إلى تعزيز معارف ومهارات الشباب في القيادة والتفاوض، مما يسهم في تنمية قدراتهم بشكل مستدام.

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