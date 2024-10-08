القوات المسلحة تتسلم علاجات وأجهزة طبية من ألمانيا لصالح المرضى في غزة



وقال السفير الألماني: "مع وصول شحنة جديدة اليوم، تمكنت المساعدات الإنسانية الألمانية منذ 2023 من تزويد المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة بعشرة أطنان من المستلزمات الطبية والأدوية"، مشيداً بتفاني الخدمات الطبية الملكية الأردنية، التي تمكنت من إيصال المساعدات الأساسية للمدنيين المحتاجين، مؤكداً استمرار دعم ألمانيا للمستشفيات الميدانية الأردنية في غزة بشحنات إضافية من المساعدات الإنسانية."



بدوره، عبر مدير عام الخدمات الطبية الملكية عن شكره وتقديره نيابة عن القوات المسلحة الأردنية للحكومة الألمانية على دعمها ومساندتها للجهود التي تبذلها الخدمات الطبية الملكية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع، مؤكداً أهمية تكثيف التعاون الدولي في أوقات الأزمات، وبشكل يمكن الخدمات الطبية الملكية من تقديم أجود الخدمات بكفاءة وفاعلية، وتمكنها من إنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة في القطاع.



يشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية تعمل على تسيير قوافل المساعدات الإنسانية بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بهدف إدامة عمل المستشفيات الميدانية الأردنية، ودعم الأهل في غزة بما يضمن وصولها وتوزيعها للتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الراهنة. -(بترا)