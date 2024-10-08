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اغتيال رئيس منظومة الأركان في حزب الله حسين حسيني

10/8/2024 2:53:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الجيش الإسرائيلي يعلن عن اغتيال أحد قادة حزب الله باستهدافه في بيروت
أعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتيال رئيس منظومة الأركان في حزب الله سهيل حسين حسيني.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان له إن "طائرات حربية أغارت اليوم بشكل دقيق في بيروت وقضت على المدعو سهيل حسين حسيني رئيس منظومة الأركان في حزب الله".


وأشار البيان إلى أن "منظومة الأركان تعتبر وحدة ركن لوجستية تابعة لحزب الله وتهم بالميزانيات وتنظيم المنظومات المختلفة"، مضيفا أن حسيني "كان شريكا في اتفاقيات نقل الوسائل القتالية بين إيران وحزب الله ومسؤول عن توزيع الوسائل القتالية المهربة على الوحدات المختلفة في حزب الله في كل ما يتغذي بالنقل وتمويل الموارد، كما كان عضوا في مجلس الجهاد وهو أرفع منتدى عسكري لحزب الله".


وذكر البيان أن منظومة الأركان تضم أيضا وحدة التحليل والتطوير في حزب الله وهي وحدة تهتم بتصنيع الصواريخ الموجهة بدقة وفي المجال اللوجستي فيما يتعلق بتخزين ونقل الوسائل القتالية داخل لبنان".


وحسب البيان الإسرائيلي، فإن حسيني كان يعمل في اطار مهام منصبه على "تحديد ميزانيات وإدارة المجال اللوجستي للمشاريع الأكثر حساسية للتنظيم ومن بينها الخطة العملياتية للحرب وخطط خاصة أخرى ومن بينها تنفيذ العمليات الارهابية ضد دولة إسرائيل من الأراضي اللبنانية والسورية".RT

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